C'est une année record pour le spécialiste des barrettes mémoires DRAM et NAND.

Le groupe, qui évolue en oligopole avec les coréens Samsung et SK Hynix, affiche sur l'exercice fiscal 2025 le deuxième meilleur profit d'exploitation de son histoire, dépassant même d'un cheveu la providentielle performance réalisée pendant la pandémie ; ainsi qu'un résultat net de 8,5 milliards de dollars.

L'intensité capitalistique de l'activité reste aiguë, quoique Micron ne tombe pas dans l'écueil d'Oracle - voir à ce sujet Oracle : De nouveaux fondamentaux et une question en suspens. Au contraire même : en pourcentage du chiffre d'affaires, les dépenses d'investissement de 15,9 milliards sont cette année à un niveau moins élevé qu'il y a cinq ans.

Elles n'en consomment pas moins la très grande majorité des cash-flows d'exploitation, qui atteignent 17,5 milliards en 2025, lesquels ne retranchent pas le milliard de dollars distribués en stock-options. Il ne reste ainsi qu'une relative pitance à retourner aux actionnaires, avec 522 millions de dollars de dividendes distribués au long des douze derniers mois.

Ces chiffres sont à mettre en rapport à une capitalisation boursière de 186 milliards de dollars. Cela dit, il est vrai que si les marges du groupe sont erratiques - elles peuvent allègrement dépasser 30%, ou approcher de zéro comme l'année dernière - la tendance est généralement à l'amélioration depuis la consolidation du secteur et l'élimination de la concurrence.

Portée par l'expansion de l'intelligence artificielle et la demande toujours fiévreuse des opérateurs de data centers, Micron soutient avoir le meilleur produit du marché avec sa mémoire DRAM conçue sur standard HBM4, et entrer en 2026 avec le vent dans les voiles. Le marché avait déjà intégré ces bonnes fortunes, puisqu'il valorise Micron sur ses plus hauts historiques.

Voir également Micron Technology, Inc. : Cœurs fragiles s'abstenir, publié il y a un an presque jour pour jour dans ces mêmes colonnes. Et pour une - peut-être salutaire - piqûre de rappel sur la manière dont le précédent pic d'euphorie s'était terminé, voir Micron Technology, Inc. : Chiffre d'affaires en chute libre, publié lui il y a deux ans, toujours dans ces mêmes colonnes.