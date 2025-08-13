Il n'y a pas que le thermomètre qui s'affole en ce mois d'août. Hier, le S&P 500 et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux records historiques, avec des hausses de plus de 1%. Les investisseurs ont donc bien accueilli les très attendues statistiques d'inflation américaine. Pour la Maison Blanche, tout cela reflète le succès de la politique du Président Trump. Pour les marchés, c'est surtout la preuve que les catalyseurs haussiers sont plus puissants que les droits de douane.

Malgré tout le bruit récent autour de la fiabilité des statistiques américaines, tout le monde a bien accueilli le CPI publié hier par le BLS. Pour résumer simplement ce rapport, il est plutôt en ligne avec les attentes des économistes. Si certaines catégories montrent les premiers signes d’un impact des droits de douane, la baisse des prix de l’essence met une pression à la baisse, de sorte que l’inflation ne remonte pas trop.

Conclusion pour les marchés : la Fed pourra baisser ses taux en septembre. Entre lundi et mardi, la probabilité d’une baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion s’est même renforcée, passant de 86% lundi à 94% mardi.

Dans la foulée, Donald Trump a salué ces chiffres qui montrent, selon lui, que sa politique commerciale fonctionne : les droits de douane sont payés principalement par les autres pays et rapporte "des trillions de dollars" au budget fédéral. En réalité, ce sont plutôt des centaines de milliards, mais on connait son appétence pour les gros chiffres.

"Ignorez ceux qui paniquent"

Toujours est-il qu’une inflation qui ne s’emballe pas, accompagnée de recettes douanières records, permet à Donald Trump de crier victoire et de taper sur tous ceux, dans les médias comme à Wall Street, qui ont annoncé le pire au printemps. Au début du mois, la Maison Blanche s’est d’ailleurs fait plaisir en publiant une vidéo intitulée : "les médias et les experts ont douté de la stratégie commerciale du président Trump – ils ont eu TORT".

Hier, Donald Trump a pour sa part ciblé Goldman Sachs. Comme de nombreuses autres institutions, la banque américaine avait mis en garde ces derniers mois contre les effets négatifs des droits de douane sur l’inflation et la croissance. Et dans une note publiée dimanche, les analystes de Goldman Sachs en ont remis une couche. Ils estiment que les consommateurs américains ont absorbé seulement 22 % du coût des tarifs jusqu'en juin, un chiffre qui pourrait grimper à 67 % si les tarifs récents se maintiennent sur la même trajectoire. Une étude que nous avions déjà évoquée en début de semaine. Saluons donc la vista des équipes de Zonebourse, qui méritent bien leur titre auto décerné de "meilleure rédaction d’Europe".

Pour en revenir à Goldman Sachs, son PDG, David Solomon, en a pris pour son grade puisque Donald Trump a suggéré que celui-ci se consacre à sa passion de DJ plutôt que de "s'embarrasser à diriger une grande institution financière". Pour rappel, le conseil d’administration de Goldman Sachs l’avait contraint en 2022 à mettre fin à ce passe-temps. L’objectif était qu’il se consacre pleinement à son poste au sein de la banque.

Si le patron de Goldman Sachs s’est donc résolu à ranger les platines, la fête continue bel et bien à Wall Street. Pour citer la porte-parole de la Maison Blanche hier en conférence de presse : "Ignorez ceux qui paniquent et faites confiance au président Trump". Pour l’heure, le marché donne l’impression d’ignorer ceux qui paniquent ET le président Trump. Car malgré des droits de douane en moyenne à 15,2%, selon les estimations de Bloomberg (en ne retenant que ce qui est effectivement en vigueur), les records des indices actions tombent presque chaque semaine.

Bataille de narratif

Une situation à première vue paradoxale à laquelle chacun essaye de raccrocher un narratif ces dernières semaines. Pour ma part, la formule dont je ne me lasse pas est celle de Rick Rieder, directeur des investissements de Blackrock : "Les marchés n’ignorent pas les risques, ils pricent un système construit pour les absorber", écrivait-il fin juillet dans le Financial Times. En d’autres termes, en face des droits de douane, il y a suffisamment de vents porteurs pour les actions : les baisses d’impôts, l’IA, les baisses de taux de la Fed…

Si les marchés sont au plus haut, c’est donc essentiellement parce que les investisseurs considèrent que les droits de douane ne feront pas dérailler les méga tendances qui portent la hausse. Donald Trump a lui une vision assez différente des records des marchés. Il considère que ce n’est que le reflet du succès de sa politique, et en particulier des droits de douane.

C’est encore une vidéo de la Maison Blanche qui illustre parfaitement cette déconnexion entre le président et Wall Street. Précision importante : non, les équipes de Zonebourse ne passent pas leur journée sur Youtube. Enfin, disons plutôt que nous avons des stagiaires à occuper.

Dans cette vidéo, mise en ligne le 21 juillet pour marquer les 6 mois du second mandat de Donald Trump, une séquence montre le président américain brandissant son tableau des droits de douane réciproques. C’était le "jour de la Libération", le 2 avril. Une annonce qui avait entrainé une violente correction des marchés. Mais la voix-off qui accompagne ce moment évoque elle des indices actions qui inscrivent de nouveaux records.

Evidemment, il y a ici de la communication politique, et ce ne sont ni les premiers ni les derniers à réécrire un peu l’histoire à leur avantage. Mais derrière cela, il y a quand même une conviction dans cette administration que leur politique est la bonne et qu’il faut aller jusqu’au bout.

Or, ces derniers mois, les reculs de Donald Trump sur les droits de douane ont été beaucoup commentés. A tel point que l’on parlait même du "TACO trade", l’idée que les marchés montaient sur ces reculs. Mais le constat aujourd’hui, c’est plutôt qu’il est allé au bout de sa logique.

Si les conséquences économiques de ses décisions ne sont pas encore pleinement perceptibles ni mesurables, Donald Trump peut au moins se présenter devant ses électeurs comme un président qui respecte ses engagements de campagne. Et avec la formule qu’il affectionne : "promesses faites, promesses tenues".