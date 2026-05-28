28 février - 28 mai. Voilà trois mois, jour pour jour, que le conflit (initialement censé s'étirer sur 3 à 4 semaines) a débuté. Dernier rebondissement : un accord aurait finalement été trouvé entre Washington et Téhéran, selon le média Axios. Il n'y manquerait que l'approbation finale de Trump. Cette perspective a nettement soulagé les marchés… avant que le souffle d'optimisme ne retombe. Au gong final, le CAC 40 cède 0,23% mais devance tout de même le DAX (-0,30%) et le Footsie (-0,69%).

Si les récents échanges de tirs entre Téhéran et Washington ont fait craindre une reprise plus franche des hostilités, un vent d'apaisement a soufflé sur les marchés vers 16h : le média Axios assure qu'un accord serait désormais sur la table des négociations. Il n'y manquerait que l'approbation du locataire de la Maison-Blanche.



La télévision iranienne a d'ailleurs indiqué avoir consulté un projet non officiel de protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran. "Ce protocole prévoit la levée du blocus américain et la reprise du trafic maritime commercial par l'Iran dans un délai de 30 jours, selon un mécanisme irano-omanais", croyait-on savoir ce matin chez UBS.



Toujours prompts à "pricer" un énième projet de paix, les investisseurs ont rapidement réagi : les cours, en rouge depuis l'ouverture se sont rapprochés de l'équilibre... puis l'optimisme est assez vite retombé, en l'absence de confirmation officielle.



Russie, Israël, Cuba... la géopolitique à surveiller



Les cours du pétrole ne réagissent pas non plus très nettement : le Brent gagne 0,1%, à 92,9 USD le baril, tandis que le WTI cède 0,7%, à 89,5 USD.



En réalité, les cours du pétrole sont aussi soutenus par le fait que Moscou serait sur le point de finaliser l'interdiction d'exporter du diesel et du kérosène, après que des frappes de drones ukrainiens à longue portée ont mis hors service près de 25% des capacités de raffinage du pays.



"Les réparations [de ces sites] prendront des mois, les sanctions occidentales bloquant l'accès aux composants spécifiques nécessaires", souligne Frédéric Lorec, analyste pétrole chez AlphaValue, qui évalue les exportations russes à environ 1 Mb/j de diesel, soit 3 à 4% de l'offre mondiale de distillats moyens.

L'interdiction d'exporter frappe donc les clients habituels (surtout la Turquie, le Brésil et l'Afrique du Nord depuis 2023) et force les acheteurs à rechercher des fournisseurs alternatifs, tendant de facto le marché mondial des distillats.



Toujours sur le front géopolitique, les marchés surveillent aussi attentivement la situation au Proche-Orient où Benyamin Netanyahou vient d'annoncer que Tsahal allait prendre le contrôle de 70% de Gaza. Sans oublier les Etats-Unis qui continuent de mettre la pression sur Cuba en renforcer leur présence militaire autour de l'île.



Le secteur de la défense (re)bondit



Dans ces circonstances, les titres de la défense ont le vent en poupe. Derrière STMicro (+3,19%), Thales signe la seconde meilleurs performance du CAC 40 (+2,7%) après l'annonce d'un contrat radar stratégique en Slovénie et la signature d'un accord visant à fournir des sonars aux futurs destroyers de la marine canadienne.



Avec +2,3%, Airbus complète le podium du jour, profitant d'un accord avec Mistral AI, visant à accélérer l'IA souveraine dans l'aéronautique et la défense. Le titre est aussi porté par l'annonce d'un contrat de 11 hélicoptères avec les autorités tchèques.



Partout en Europe, les valeurs de la défense sont dans le vert, à l'instar de Rheinmetall qui signe aussi la meilleure performance de l'Euro Stoxx 50 (+4,15%) après l'annonce d'un contrat de 1 MdEUR avec l'armée allemande.



D'autres titres du secteur s'illustrent aussi comme Exail (+13,24%), Exosens (+9,06%), Saab (+7,36% après avoir accepté de fournir des Gripen à l'Ukraine) ou Renk (+5,44%).



En revanche, Dassault Systèmes fait office de lanterne rouge du CAC et lâche 5,67%, pénalisé par l'accord Airbus/Mistral AI évoqué plus haut et dont le périmètre pourrait couvrir certains usages aujourd'hui assurés par l'entreprise.



Ferrari reprend aussi des couleurs (+3,49%) après le décrochage de la veille dû au doute suscité par l'esthétique de sa dernière née, la Luce, premier véhicule 100% électrique produit par le Cheval Cabré.



Croissance US révisée à la baisse, inflation en embuscade



Ainsi, le PIB réel des États-Unis a augmenté à un taux annuel de 1,6% au 1er trimestre 2026, selon la 2e estimation du département du Commerce, un chiffre révisé en baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport à sa première estimation.



Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation des ménages (PCE), une mesure particulièrement surveillée par la Fed, a augmenté de 0,4% en avril, contre une prévision de +0,5%. En rythme annuel, il a progressé de 3,8%, conformément aux attentes, marquant une accélération par rapport aux 3,5% enregistrés en mars.



Par ailleurs, au mois de mai, les commandes de biens durables ont fait nettement mieux que prévu avec un bond de 7,9%, loin des anticipations qui étaient à +4% et un précédent à +1,3% (donnée révisée à la hausse de +0,8%).



Enfin, au mois d'avril, les ventes de logements neufs se sont élevées à 622 000 unités aux États-Unis, contre des attentes à 661 000. En mars, elles s'étaient élevées à 663 000 (révisées de 682 000).