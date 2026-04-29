Entre Fed et publications de "mégacaps", les marchés retiennent leur souffle

Les mouvements s'annoncent plutôt timides à l'ouverture de Wall Street avant les résultats des géants technologiques (Meta, Microsoft, Amazon et Alphabet) et la décision de la Fed. Selon les futures sur indice, le Nasdaq 100 devrait grapiller quelque 0,3% tandis que le S&P 500 et le Dow Jones sont attendus à proximité immédiate de leur point d'équilibre.

Sans avancée concrète au Moyen-Orient, les marchés se concentrent depuis le début de la semaine sur la saison des résultats qui bat son plein des deux côtés de l'Atlantique, avec des publications contrastées qui confirment un environnement plus exigeant pour les entreprises.



Hier soir, Booking a publié un bénéfice net de 1,08 MdUSD, plus que triplé sur un an et nettement supérieur aux attentes (815 MUSD). Le titre est toutefois attendu en baisse à l'ouverture, pénalisé par une révision à la baisse de ses perspectives, sur fond d'incertitudes au Moyen-Orient.



De son côté, Visa a aussi publié dans la nuit des résultats robustes, illustrant la résilience de la consommation. Le bénéfice net ressort à 6,02 MdsUSD, contre 4,58 MdsUSD un an plus tôt, tandis que le bénéfice ajusté par action (3,31 USD) dépasse les attentes.



Starbucks affiche également une publication bien orientée, avec un chiffre d'affaires de 9,5 MdsUSD (+9%) et des ventes comparables en hausse de 6,2%, portées à la fois par la fréquentation et le ticket moyen.



Alphabet, Meta, Amazon et Microsoft au menu du soir



L'attention du marché se portera après clôture de Wall Street sur les publications de quatre des "Sept Magnifiques" - à savoir Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon. Le consensus vise des bénéfices nets respectivement de 32, 30, 17 et 17 MdsUSD. Au-delà des chiffres, ces publications permettront aussi d'évaluer la dynamique de l'intelligence artificielle, devenue le principal moteur des marchés actions.



En effet, "le "miracle" de la productivité liée à l'IA dope les marges des entreprises, mais perturbe le marché du travail et bouleverse les secteurs à faible intensité capitalistique", souligne César Perez Ruiz (Pictet Wealth Management), alors qu'IBM et ServiceNow ont récemment déçu. Meta prévoyait d'ailleurs récemment de supprimer 8 000 emplois tandis que Microsoft a proposé un départ volontaire à 7% de ses effectifs...



Powell devrait tirer sa révérence sur un statu quo



La décision de politique monétaire de la Fed constituera l'autre temps fort de la séance. Selon toute vraisemblance, il s'agira de la dernière réunion présidée par Jerome Powell qui laissera ensuite son fauteuil à Kevin Walsh, "un candidat sérieux et crédible", selon Joseph Purtell, Senior Vice President chez Neuberger. "A nos yeux, la trajectoire de l'inflation et de la croissance restera le principal déterminant des décisions de politique monétaire".



Sauf coup de théâtre, la banque centrale devrait maintenir le statu quo sur ses taux. En effet, "la Fed n'a aucune raison de modifier sa politique monétaire tant que la situation sur le front géopolitique reste incertaine et que les pressions inflationnistes sont contenues", juge Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. L'expert s'attend néanmoins à une hausse de l'inflation alimentaire dans les 6 à 9 mois, mais précise qu'il n'y a "pas de crainte d'inflation structurelle pour le moment".



Chez Goldman Sachs, les analystes estiment que la hausse des matières premières devrait provoquer une hausse de 0,35 point pour l'inflation de base et une de 1,25 point pour l'inflation globale cette année aux Etats-Unis. "Cela s'explique par la hausse des prix de l'énergie, de l'alimentation et d'autres produits liés", souligne leur note.



Sans avancée en Iran, le pétrole flambe toujours



Les analystes craignent que la reprise du trafic pétrolier soit lente, avec un retour à la normale fin juin et des dégâts modérés sur la production. Le scénario central de Goldman Sachs table sur un Brent qui tournerait autour de 100 USD au printemps avant de descendre vers 90 USD fin 2026. La banque précise toutefois que les prix pourraient aussi fortement varier, de 80 USD à 145 USD.



À court terme, ces inquiétudes se ressentent déjà sur le prix du baril, avec un WTI en hausse de 4,4% à 103,7 USD et un Brent en progression de 3,2% à 107,5 USD.



Le détroit d'Ormuz est en effet toujours congestionné avec seulement 6 passages de navires au cours des 24 dernières heures, indiquent les sites spécialisés de suivi du trafic maritime. "L'Iran est incapable de se coordonner. Ils ne savent pas comment signer un accord de non-nucléarisation. Ils feraient mieux de se ressaisir rapidement !", s'est agacé Donald Trump sur Truth Social. Une publication que le président a accompagnée d'un montage photo le montrant en costume et lunettes noires, un fusil d'assaut à la main, avec des montagnes en flammes en arrière-plan...



"On se demande si les Etats-Unis sont vraiment sérieux en matière de diplomatie", s'interrogeaient les Iraniens il y a quelques jours. Sur ce point, comment leur donner tort ?