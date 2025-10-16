La journée boursière est dominée par la reprise du secteur industriel et la dynamique du biopharma. Hanza bondit après une acquisition stratégique en Allemagne, tandis que Sartorius relève ses prévisions et rallume la confiance des investisseurs. À l'inverse, Whitbread et Royal BAM Group pèsent sur la tendance après des résultats jugés décevants.

Actions en hausse :

Hanza (+15%) : le sous-traitant industriel suédois bondit après l’annonce de l’acquisition de l’allemand BMK Group, valorisé à 27% de la nouvelle entité fusionnée. L’opération, réalisée par un échange d’actions, prévoit l’émission d’environ 17 millions de titres Hanza. Cette acquisition marque l’aboutissement du plan stratégique "Hanza 2025" et fera du groupe le plus grand sous-traitant coté d’Europe. L’approbation par l’assemblée générale et les autorités est attendue d’ici fin 2025.

Sartorius Stedim Biotech (+12%) : le spécialiste des technologies biopharmaceutiques grimpe après avoir relevé ses prévisions pour 2025. Sur neuf mois, le chiffre d’affaires progresse de 10,2% à 2,19 Md EUR, et l’EBITDA courant bondit de 21% à 683 M EUR, portant la marge à 31,1%. Le groupe vise désormais une croissance d’environ 9% (contre 7% précédemment) et une marge d’EBITDA autour de 31%.

Sartorius AG (+11%) : le titre progresse après la publication de résultats jugés "suffisamment bons" pour relancer le cours. Le fournisseur de solutions pour laboratoires a présenté un bilan trimestriel solide et relevé légèrement ses perspectives pour 2025, salué par le marché. L’action préférentielle a franchi la résistance des 218 EUR pour atteindre 219,6 EUR, soutenue par une hausse de 3,5% avant l’ouverture.

Nestlé (+8%) : le géant suisse bondit après l’annonce d’un vaste plan de restructuration prévoyant la suppression de 16 000 postes d’ici fin 2025, destiné à restaurer la rentabilité et la confiance des investisseurs. Le nouveau CEO, Philipp Navratil, veut accélérer la croissance organique via des investissements ciblés et un recentrage stratégique. Les analystes saluent des mesures jugées "décisives", Vontobel et ZKB maintenant leur recommandation à l’achat, avec des objectifs respectifs de 90 CHF.

Kinnevik (+5%) : la société d’investissement suédoise progresse après avoir annoncé une hausse de sa valeur nette d’inventaire à 135,56 SEK par action au troisième trimestre, contre 132,87 SEK précédemment. Le résultat net ressort à 741 M SEK, porté par la revalorisation de son portefeuille privé (+3%) et la solide performance de ses participations clés comme Enveda et Aira. Le groupe souligne une croissance moyenne de 35% de ses principales sociétés et anticipe une poursuite de la maturation de son portefeuille.

Bavarian Nordic (+4%) : la biotech danoise progresse après que son conseil d’administration a réitéré sa recommandation d’accepter l’offre publique d’achat relevée d’Innosera, désormais fixée à 250 DKK par action (contre 233 précédemment). L’offre, soutenue par les fonds Nordic Capital et Permira, reste ouverte jusqu’au 5 novembre. Le conseil estime la proposition "équitable et attrayante", malgré le refus persistant du principal actionnaire ATP.

Gestamp Automoción (+3%) : le titre avance après la décision de Bestinver Securities de relever sa recommandation de conserver à acheter, avec un objectif de cours relevé de 3,15 à 3,75 EUR, saluant le potentiel de croissance du groupe et l’amélioration de sa rentabilité opérationnelle.

Actions en baisse :

Royal BAM Group (-12%) : le groupe néerlandais de construction décroche après la dégradation d’Oddo BHF, qui abaisse sa recommandation de neutre à sous-performance et fixe un objectif de cours à 7,50 EUR. La banque souligne un risque accru sur les marges et la visibilité des projets dans un contexte de ralentissement du secteur européen du BTP.

Whitbread (-9%) : le groupe hôtelier britannique recule après la publication de résultats semestriels en léger repli, avec un chiffre d’affaires de 1,54 Md GBP contre 1,57 Md GBP un an plus tôt. Le bénéfice net s’établit à 216,9 M GBP, quasi stable sur un an, mais jugé insuffisant par le marché au regard du ralentissement de la demande au Royaume-Uni.

Note AB (-7%) : le fabricant suédois d’électronique recule après des résultats jugés prudents et des perspectives réservées. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre atteint 830 M SEK, pour une marge opérationnelle de 9%. La société prévoit des ventes entre 1 et 1,05 Md SEK au quatrième trimestre, avec une marge attendue entre 10% et 11%, mais souligne une demande encore hésitante et des commandes différées.

GL events (-5%) : le groupe lyonnais recule après un chiffre d’affaires trimestriel en baisse de 25%, à 288,2 M EUR. Sur neuf mois, les revenus atteignent 1,2 Md EUR, en léger repli à change constant. Malgré ce ralentissement, le groupe maintient ses objectifs annuels de croissance supérieure à 5% et d’amélioration de la marge opérationnelle, avec un endettement net attendu stable.

FDJ United (-4%) : le titre recule malgré une hausse de 29% du chiffre d’affaires publié au troisième trimestre, à 864 M EUR. À données retraitées, les ventes reculent toutefois de 3%, pénalisées par la hausse des prélèvements publics (+5,7%). Le groupe vise désormais un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3,7 Md EUR et un EBITDA courant autour de 900 M EUR, avec une marge attendue au-delà de 24%.

VAT Group (-2%) : le spécialiste suisse des composants pour semi-conducteurs recule après un troisième trimestre mitigé. Le chiffre d’affaires progresse de 23% à 258 M CHF, mais les commandes reculent de 8% à 238 M CHF, en deçà des attentes. Le groupe abaisse ses objectifs de marge EBITDA et d’entrées de commandes, désormais attendues dans le bas de la fourchette (30 - 37%), tout en anticipant une reprise du marché en 2026.

Flughafen Zürich (-2%) : le titre recule après la dégradation de Goldman Sachs, qui abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver" et fixe un nouvel objectif de cours à 270 CHF, estimant le potentiel de hausse désormais limité après la solide performance du titre depuis le début de l’année.