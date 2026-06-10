A l'approche de la mi-séance, les principaux indices américains sont en baisse à New York avec -0,3% pour le S&P500 et le Nasdaq et même -0,8% pour le Dow Jones.

Les oscillations se poursuivent et les investisseurs doivent toujours composer avec plusieurs scénarios extrêmes : d'un côté, la perspective d'un accord entre Washington et Téhéran, de l'autre, les craintes liées à l'escalade militaire. Par ailleurs, ils alternent aussi l'enthousiasme autour de l'IA et la peur d'un retournement du secteur technologique comparable à celui du début des années 2000. Le VIX reste néanmoins à un niveau modéré au regard de la situation, autour des 20 points (+2,7%).



Au Moyen-Orient, les espoirs de paix restent bien réels, entretenus par un Donald Trump optimiste qui assurait hier qu'un accord avec l'Iran n'était plus qu'une question de jours. Aujourd'hui le président américain assure que l'armée iranienne est dans un état catastrophique. "Ils ont trop tardé à négocier un accord qui aurait été excellent pour eux ; maintenant, ils vont devoir en payer le prix !", a-t-il martelé, ajoutant un peu plus de confusion à une situation qui n'en manquait déjà pas.



Sur le terrain, le crash d'un hélicoptère américain dans le détroit d'Ormuz a relancé les hostilités : en représailles, Washington a visé des systèmes de défense aérienne, des stations de contrôle au sol et des radars de surveillance iraniens à proximité du détroit. De son côté, l'Iran a nié toute responsabilité dans la destruction de l'appareil et a averti qu'il ne laisserait "aucune attaque ou menace sans réponse" : il a ainsi ciblé des bases américaines de la région, assurant que Washington s'en servait pour planifier ses attaques.



Pétrole et inflation sous surveillance



Après avoir reculé de près de 6% en une semaine, les cours du pétrole repartent en hausse avec +1,1% pour le WTI, à 90,1 USD le baril et +1,4% pour le Brent de mer du nord, à 93 USD.



Le prix de l'or noir est également soutenu par un nouveau recul des stocks américains de 7,22 millions de barils, quand les spécialistes anticipaient un repli plus limité de 3 millions de barils.



Par ailleurs, UBS rapporte qu'un seul méthanier (LNG) a traversé le détroit d'Ormuz en début de semaine, parvenant à quitter le Golfe. Selon les calculs du groupe, il s'agit du septième méthanier à quitter le Golfe depuis le début du conflit.



La moyenne quotidienne de juin reste proche de celle d'avril-mai, à environ trois navires par jour, mais demeure très inférieure à celle de février, qui atteignait près de 50 passages quotidiens.



Sur le front des statistiques, l'inflation américaine est ressortie en hausse de 0,5% en mai, comme prévu, portant l'augmentation en rythme annuel à 4,2%, conformément aux attentes.



"Cette publication suggère que les pressions inflationnistes résultant du choc pétrolier demeurent, à ce stade, maîtrisées pour l'économie américaine", réagit Josh Jamner, Senior Investment Strategy Analyst chez ClearBridge Investments (filiale de Franklin Templeton).



Les valeurs en mouvement



Dans l'actualité des valeurs, Amazon (-1,7%) annonce l'expansion aux Etats-Unis de son offre de fret less-than-truckload (LTL) au-delà de son offre actuelle de livraison vers Amazon, vers tout type de destination, y compris les entrepôts tiers, les centres de distribution et les partenaires commerciaux, dans le cadre de la suite d'offres d'Amazon Supply Chain Services (ASCS).



Meta Platforms (-1%) a lancé son premier centre de données dédié en Inde pour soutenir l'IA. La maison mère de Facebook (+0,85%) a conclu un partenariat avec Reliance Industries pour le développement de son premier centre de données sur mesure en Inde, à Jamnagar, dans l'État du Gujarat.



Enfin, Nike (-0,8%) accuse l'une des plus fortes baisses du Dow Jones mercredi matin à la Bourse de New York, pénalisée par un abaissement de recommandation de RBC, qui déplore l'absence de catalyseurs susceptibles de redynamiser l'activité de l'équipementier sportif cette année.



Ce soir, les intervenants prendront connaissance des résultats du 4e trimestre d'Oracle (+0,9%). Le consensus s'attend à un CA de 19 milliards de dollars pour un résultat net de 4,29 MdsUSD, laissant apparaître un BPA de 1,47 USD.