Les temps sont durs pour les géants américains de l'agroalimentaire.

Après l'annonce d'un divorce à l'amiable chez Kraft Heinz et le lancement d'une campagne activiste chez PepsiCo, en témoigne aussi l'exemple de The Campbell's Company, ex-Campbell Soup, dont le cours du titre évolue en 2025 exactement au même niveau que trente ans plus tôt.

Publiés hier, les résultats annuels du groupe basé à Camden dans le New Jersey ne laissent guère entrevoir d'amélioration. Les ventes sont certes en hausse de 6 %, mais cette progression, de l'aveu même du management, découle dans sa totalité de l'acquisition l'an dernier de Sovos Brands. Sur une base organique, le chiffre d'affaires décline d'ailleurs de 1 %.

Avant son rachat à hauteur de 2,7 milliards de dollars, Sovos réalisait environ 100 millions de dollars de profit d'exploitation. Autant dire que Campbell a payé le prix fort dans ce qui ressemble à une énième tentative désespérée de renouer avec la croissance.

L'historique du groupe n'est guère reluisant en la matière. Son profit stagne depuis plusieurs décennies sans qu'aucune des grandes réorientations stratégiques ne produise de résultats probants. En 2018, l'acquisition à 6,1 milliards de dollars de Snyder's-Lance n'avait fait que maintenir l'ensemble à flot, plutôt que de le redynamiser.

La préoccupante séquence de compression de marges qui dure depuis une vingtaine d'années au moins demeure ainsi ininterrompue. En dépit d'un en-tête tendancieux dans le communiqué de presse annonçant les résultats - qui faisait état d'une augmentation de 12 % du profit d'exploitation - l'exercice fiscal 2025 ne marque pas réellement d'inflexion pour Campbell.

En effet, si l'on se plonge dans le détail des comptes, le gain de profitabilité observé cette année ne découle pas des opérations mais d'économies réalisées au niveau des dépréciations d'actifs, du plan de pension ou du coût de la couverture contre la hausse des matières premières - le détail exact n'est pas encore dévoilé.

Aux prises avec une pénible stagnation, Campbell, qui continue tout de même de générer un profit cash - ou cash-flow libre - de presque 900 millions par an, évolue actuellement à une valorisation de onze fois cette capacité bénéficiaire si l'on se rapporte à sa seule capitalisation boursière.

Toujours contrôlé à hauteur d'un tiers de son capital par la famille Dorrance, on voit mal le groupe réussir durablement un pivot sans un changement plus profond au niveau de son actionnariat.