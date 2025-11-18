La perspective d'un nouveau plan de relance budgétaire a ravivé les tensions sur les taux longs et affaibli le yen. Dans un contexte d'inflation déjà élevée, la volonté de relancer l'économie affichée par la nouvelle première ministre complique la tâche de la Banque du Japon.

Il n’y a pas que la situation géopolitique qui se tend pour le Japon. Dans un contexte de montée en tensions avec la Chine, les investisseurs s’inquiètent également de la situation budgétaire.

Ces dernières heures, les taux longs sont ainsi remontés – le 40 ans a atteint un plus haut depuis 2007- après des déclarations de la ministre des Finances, Satsuki Katayama, qui a indiqué que le prochain plan de relance budgétaire s'était déjà "quelque peu étoffé".

Et, selon Bloomberg, des parlementaires du PLD, le parti au pouvoir, pousseraient pour davantage de dépenses. Ils réclament 25 000 milliards de yens (161 milliards de dollars) supplémentaires.

L’élection de Sanae Takaichi à la tête du PLD, début octobre, avait déjà contribué à une tension sur les taux longs. En effet, la nouvelle Première ministre est perçue comme une héritière de Shinzo Abe, partisan d’une relance budgétaire et monétaire.

Si les parlementaires poussent à davantage de dépenses, c’est pour faire face au mécontentement des Japonais face à une inflation jugée élevée. Mais une politique de relance fiscale (qui stimule donc l’activité) est plutôt de nature à pousser les prix à la hausse. In fine, cela pourrait donner des arguments supplémentaires à la Banque du Japon, et conduire à davantage de hausses de taux.

Les regards tournés vers la BoJ

La première ministre Takaichi a d’ailleurs rencontré aujourd’hui le gouverneur Ueda. Ce dernier a indiqué qu’elle n’avait pas formulée de demande concernant la politique monétaire.

Une déclaration qui apaise un peu les craintes d’une pression du gouvernement sur la BoJ. Toutefois, il est difficile d’imaginer un banquier central dire autre chose, afin de ne pas remettre en cause son indépendance et sa crédibilité.

Depuis 2024, la Banque du Japon est sur une trajectoire de hausse de taux. Une normalisation de sa politique monétaire, après des années de taux négatifs, et alors que l’inflation est au-dessus de 2% depuis plus de trois ans.

Après plusieurs hausses de taux, la Banque du Japon a laissé son principal taux directeur inchangé, à 0.5%, depuis janvier.

Lors de la dernière réunion, fin octobre, le gouverneur Ueda avait laissé entendre qu’une hausse des taux en décembre était envisageable en indiquant que la probabilité de voir son scénario de base se réaliser avait augmenté.

Mais les chiffres de croissance du troisième trimestre devraient plutôt inciter la Banque du Japon à la prudence. L’économie japonaise s’est contractée de 1.8% en rythme annuel, conséquence notamment d’une baisse des exportations vers les Etats-Unis.