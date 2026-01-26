Entre résultats et Fed, Wall Street entame la semaine sur une note positive

Les marchés actions américains sont orientés à la hausse pour débuter une semaine chargée, marquée par une pluie de résultats et la décision de la Fed, la première de 2026, qui sera rendue mercredi soir. Le Dow Jones s'adjuge 0,42%, à 49 305 points et le Nasdaq 0,59%, à 23 639 points.

Une salve de résultats est attendue cette semaine, Microsoft, Meta et Tesla devant dévoiler leurs comptes après la clôture mercredi, tandis qu'Apple est attendu jeudi.



Les investisseurs scruteront également avec intérêt la décision de la Fed attendue mercredi soir. Si un statu quo sur les taux est largement anticipé, l'attention se portera sur le ton de la communication et les indications données sur la suite de la politique monétaire.



Ce premier rendez-vous de la Réserve fédérale en 2026 s'ouvre dans un contexte de tensions sur son indépendance, entre l'enquête pénale visant son président Jerome Powell et la volonté prêtée à l'administration Trump d'écarter la gouverneure Lisa Cook.



Sur le front commercial, le marché reste également attentif au regain de tensions entre Washington et Ottawa. Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits canadiens si le pays poursuit le développement de ses échanges avec la Chine.



Dans l'actualité des matières premières, l'or a poursuivi sa course aux records ce lundi, franchissant pour la première fois le seuil des 5 100 dollars l'once.



De leur côté, les cours du pétrole s'affichent en recul : le Brent (-0,69%) et le WTI (-0,67%).



Au chapitre des valeurs, les compagnies aériennes sont orientées à la baisse, pénalisées par l'annulation de milliers de vols après le passage d'une tempête hivernale majeure aux Etats-Unis, qui a fait au moins 11 morts. Delta cède 0,47%, American Airlines -0,58% et United -0,47%.



La minière USA Rare Earth (+8,41%) est recherchée après l'annonce d'une prise de participation de l'administration Trump via une émission d'actions nouvelles et de bons de souscription. Le groupe a également levé 1,5 milliard de dollars auprès d'investisseurs privés, selon CNBC.