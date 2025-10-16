Alors que l'Agence internationale de l'énergie a dit cette semaine s'attendre à un "large surplus" de pétrole dans les mois à venir, le patron de Saudi Aramco a lui pointé le manque d'investissement des compagnies pétrolières, qui pourrait in fine se traduire par un manque d'offre.

Ces dernières semaines, les nouvelles ne sont pas réjouissantes du côté des compagnies pétrolières : les réductions d’effectifs se multiplient dans un contexte de prix bas. Des cours relativement déprimés qui sont le résultat de la stratégie de reconquête de parts de marché lancée par l’OPEP+.

Abondance de l’offre

En mars, le cartel avait commencé à remettre sur le marché les 2.2 millions de barils par jour de coupes de production décidées fin 2022. Une remontée de la production initialement prévue sur une période de 18 mois…et finalement effectuée en six mois.

Si cette abondance d’offre est négative pour les prix, il n’y a pas non plus d’effondrement : le baril de Brent reste autour des 60-70 dollars depuis trois mois.

Cela s’explique probablement par la résilience de la demande. En effet, il y avait beaucoup d’inquiétudes au printemps – les droits de douane faisaient craindre une récession - mais celles-ci se sont peu à peu dissipées, ce qui a aidé à la stabilisation des cours.

Toujours est-il que le marché devrait rester dans une situation excédentaire dans les prochains mois. Cette semaine, l’Agence Internationale de l’Energie parle même d’un "large surplus", estimé à 3.2 millions de barils par jour d’ici à juin 2026.

Il semble donc difficile de voir les prix remonter dans les prochains mois. Même si nous ne sommes jamais à l’abri d’un "impondérable géopolitique".

En revanche, si on regarde à plus longue échéance, il est tout à fait possible de voir à nouveau des prix nettement plus élevés.

Vers une pénurie ?

Les matières premières sont des actifs cycliques, qui évoluent avec la conjoncture, et qui dépendent aussi de cycles d’investissements. Quand les prix sont élevés, les entreprises investissent pour augmenter leur production. Jusqu’à ce que l’offre soit trop abondante, ce qui fait baisser les prix. Et quand les prix sont bas, tout le monde coupe les investissements, ce qui raréfie l’offre et se traduit in fine par des prix plus élevés.

D’ores et déjà, certains craignent que cette dynamique ne soit enclenchée. C’est le cas du patron de Saudi Aramco, Amin Nasser, qui estime que les investissements sont actuellement "extrêmement faibles".

Une baisse des investissements (dans l’exploration et la production) qui n’est pas récente mais plutôt une tendance depuis le crash de 2014. "On a eu une décennie où les gens n’ont pas exploré. Cela aura un impact" a déclaré Amin Nasser au Financial Times.

Durant cette période, l’essentiel de la croissance de la production est venue du schiste américain. Aux Etats-Unis, la production américaine est passée d’un peu plus de 5 mbj (millions de barils par jour) en 2010 à 13.5 mbj en 2024. Une production qui devrait plafonner voire décliner compte tenu des niveaux de prix actuels. En effet, la Fed de Dallas estime le prix du baril nécessaire pour lancer de nouveaux forages à 65 dollars.

La dernière décennie est aussi une période au cours de laquelle il y avait l’idée que la transition énergétique allait de toute façon se traduire par un déclin de la demande. Mais cette transition est en réalité assez lente, et les besoins en pétrole seront encore élevés dans les années à venir.