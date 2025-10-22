Wall Street a terminé en baisse mercredi, pénalisée par une combinaison de résultats décevants et de nouvelles tensions géopolitiques. Alors que les premières publications des géants technologiques approchent, les investisseurs s'interrogent sur la solidité des valorisations actuelles.

Les résultats trimestriels de Netflix ont ravivé les doutes sur la soutenabilité des multiples boursiers, en particulier dans la tech. Parallèlement, des rumeurs de nouvelles restrictions américaines à l’exportation de produits intégrant des logiciels sensibles vers la Chine ont accentué l’inquiétude. Dans ce climat tendu, le Nasdaq 100 a perdu 0,99% pour revenir à 24 879 points, le S&P 500 a cédé 0,53% à 6 699,4 points, et le Dow Jones a reculé de 0,71%, terminant à 46 590,4 points.

Les résultats publiés mardi soir par Netflix ont été mal accueillis. Le titre a plongé de 10,07% après l’annonce d’un bénéfice inférieur aux attentes, malgré une base d’abonnés en croissance. Les investisseurs s’inquiètent de plus en plus de la capacité de la plateforme à justifier sa valorisation élevée dans un contexte de ralentissement des marges.

Autre poids lourd à décevoir : Texas Instruments, dont les prévisions pour le trimestre en cours ont été jugées trop prudentes. L’action a reculé de 5,6%, sur fond de craintes persistantes liées aux tensions sino-américaines et à la demande industrielle.

La séance post-clôture a été animée par la publication des résultats de Tesla, première des "7 Magnifiques" à se soumettre à l’exercice. Malgré un chiffre d’affaires record, les investisseurs ont sanctionné un manque de clarté sur les projets liés aux robotaxis. Le titre a cédé environ 1,5% dans les échanges après-Bourse.

IBM a également publié ses résultats dans la foulée. Le groupe a dépassé les attentes et relevé ses perspectives de croissance annuelle, en partie grâce à son positionnement renforcé dans l’intelligence artificielle. Cela n’a pas empêché l’action de reculer d’environ 5% en after-hours, preuve d’un marché exigeant face à des valorisations élevées.

Alors que les États-Unis envisagent de nouvelles restrictions sur les exportations vers la Chine, les marchés scrutent avec appréhension l’impact potentiel sur les chaînes d’approvisionnement technologiques. La rencontre à venir entre Donald Trump et Xi Jinping, prévue en marge du sommet économique en Corée du Sud, sera suivie de près.

Dans les prochaines publications importantes, Intel publiera ses résultats demain.