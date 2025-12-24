Environ 1,88 million d'actions Cogelec apportées à l'OPAS
Euronext Paris et Société Générale ont fait connaître à l'AMF que durant l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Cogelec initiée par Legrand France, soit du 8 au 19 décembre inclus, l'initiateur a acquis 1 880 426 actions.
Dans le détail, le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a acquis 424 589 actions dans le cadre de la procédure semi-centralisée par Euronext Paris, et 1 455 837 actions sur le marché.
Par conséquent, à la clôture de l'OPAS, Legrand détient 8 713 213 actions Cogelec, soit 97,92% du capital et au moins 98,69% droits de vote de la société d'interphones et de systèmes de contrôle d'accès des logements collectifs.
Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. La suspension de la cotation des actions Cogelec est maintenue dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.
Cogelec SA est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'interphones et de systèmes de contrôle d'accès des logements collectifs (sociaux ou privés). La société propose, sous les marques Hexact et Intratone, des interphones permettant au visiteur d'être entendu et parfois, vu sur un téléphone ou sur tout autre appareil électronique. Il propose également des solutions de contrôle d'accès sécurisé (serrures électroniques et badges agents) destinées à favoriser l'accès des résidents et des prestataires de services, tels les agents de La Poste, et à empêcher les personnes non autorisées à pénétrer dans les halls des immeubles.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.