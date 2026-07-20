Environ 2,2 millions d'actions STE apportées à l'OPR

Portzamparc, Groupe BNP Paribas, a fait savoir à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Société de la Tour Eiffel (STE), soit du 6 au 17 juillet inclus, SMABTP et SMAvie BTP ont acquis, au prix unitaire de 8,20 EUR, 2 203 219 actions STE par l'intermédiaire du membre de marché acheteur désigné.

Par conséquent, à la clôture de l'offre publique de retrait, les initiateurs détiennent 126 853 655 actions STE représentant autant de droits de vote, soit 95,5% du capital et des droits de vote théoriques de la société foncière (sans lien avec le monument éponyme).



De concert avec SMA SA et Imperio - Assurances et Capitalisation SA, après assimilation des 14 926 actions autodétenues, ils détiennent 128 923 602 actions STE représentant 128 908 676 droits de vote, soit 97,01% du capital et 97,00% des droits de vote théoriques. La suspension de la cotation des actions STE est maintenue jusqu'à nouvel avis.