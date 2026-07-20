Environ 2,2 millions d'actions STE apportées à l'OPR
Portzamparc, Groupe BNP Paribas, a fait savoir à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Société de la Tour Eiffel (STE), soit du 6 au 17 juillet inclus, SMABTP et SMAvie BTP ont acquis, au prix unitaire de 8,20 EUR, 2 203 219 actions STE par l'intermédiaire du membre de marché acheteur désigné.
Par conséquent, à la clôture de l'offre publique de retrait, les initiateurs détiennent 126 853 655 actions STE représentant autant de droits de vote, soit 95,5% du capital et des droits de vote théoriques de la société foncière (sans lien avec le monument éponyme).
De concert avec SMA SA et Imperio - Assurances et Capitalisation SA, après assimilation des 14 926 actions autodétenues, ils détiennent 128 923 602 actions STE représentant 128 908 676 droits de vote, soit 97,01% du capital et 97,00% des droits de vote théoriques. La suspension de la cotation des actions STE est maintenue jusqu'à nouvel avis.
Société de la Tour Eiffel est spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise.
A fin 2025, le patrimoine de la société, composé de 51 actifs d'une surface totale de 540 822 m2, est évalué, en valeur de marché, à 1 592,1 MEUR répartis par type d'actifs entre bureaux (74,8%), locaux d'activité / logistique (11,9%), actifs à usage mixte (11,1%), résidences (1,1%), locaux commerciaux (0,2%) et autres (0,9%).