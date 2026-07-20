Par conséquent, à la clôture de l'offre publique de retrait, les initiateurs détiennent 126 853 655 actions STE représentant autant de droits de vote, soit 95,5% du capital et des droits de vote théoriques de la société foncière (sans lien avec le monument éponyme).

De concert avec SMA SA et Imperio - Assurances et Capitalisation SA, après assimilation des 14 926 actions autodétenues, ils détiennent 128 923 602 actions STE représentant 128 908 676 droits de vote, soit 97,01% du capital et 97,00% des droits de vote théoriques. La suspension de la cotation des actions STE est maintenue jusqu'à nouvel avis.