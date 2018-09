eodesk groupe QUODAGIS renouvelle sa certification ISO 9001 version 2015

eodesk groupe QUODAGIS, centre de services multi-compétences dédié au bon fonctionnement des infrastructures IT, confirme sa politique qualité et décroche la dernière certification ISO 9001:2015. Cette reconnaissance par un organisme indépendant est une étape-clé pour la société qui s'impose comme un acteur responsable et performant.

Gérard Gomez chez eodesk groupe QUODAGIS « Les organismes qui réussissent sont ceux qui s'appuient sur la Qualité : de leur organisation, de leur service client en passant par leurs produits ou services délivrés. S'appuyer sur la Qualité nous permet d'être prêts pour de nouvelles opportunités sur un marché mondial de plus en plus compétitif. eodesk a renouvelé la certification de son système de management de la Qualité d'après la norme ISO 9001 :2015 (Bureau Veritas) pour les domaines des Services Managés IT et Télécom. »

La norme ISO 9001 définit un ensemble de critères à respecter par les organismes qui souhaitent démontrer leur aptitude à fournir un produit ou un service conforme aux exigences de leurs clients et ainsi accroître leur satisfaction. L'audit a conclu au respect des exigences du référentiel ISO 9001 et à la mise en place d'une véritable démarche d'amélioration continue mise en oeuvre par les équipes d'eodesk groupe QUODAGIS. Cette reconnaissance s'inscrit plus globalement dans le cadre de la stratégie de croissance de la société qui a toujours positionné la qualité et le respect des engagements pris envers ses clients au centre de son modèle de développement.

Roland Mor chez QUODAGIS : « Nous sommes heureux de renouveler cette certification qui est le résultat des investissements que nous avons menés pour garantir une qualité de service de premier plan à nos clients. Cette labélisation récompense le travail de nos collaborateurs et nous encourage dans notre volonté de faire évoluer nos processus. Déjà certifiés ISO 9001 depuis dix ans, l'obtention de la nouvelle version de cette certification est une nouvelle étape pour eodesk groupe QUODAGIS. »

A propos d'eodesk groupe QUODAGIS



eodesk est un centre de services multi-compétences qui opère depuis plus de 10 ans, avec pour vocation d'assurer un fonctionnement optimal des infrastructures IT et d'apporter le meilleur service aux utilisateurs de technologie. eodesk propose des services de support et des services managés aux grands comptes et PME, s'appuie sur des méthodes reconnues du marché, des outils performants et des équipes compétentes. eodesk est reconnu par ses clients pour son sérieux et la recherche constante d'efficacité et de qualité dans les services fournis.

A propos de QUODAGIS

QUODAGIS est un groupe IT qui délivre des services permettant un fonctionnement optimal des infrastructures informatiques. Le groupe QUODAGIS propose des offres complémentaires et accompagne plus de 500 clients mid market et grands comptes dans leurs projets de transformation IT et de déploiement de technologies. QUODAGIS apporte son expertise dans des domaines tels que : l'intégration de solutions ITSM ITAM en partenariat avec les plus grands acteurs du marché (BCM, Nexthink, Cherwell, Easyvista, Matrix42, Bomgar..), les services managés (infogérance, support utilisateurs, supervision) avec un centre de services dédié, la transformation digitale des infrastructures (Systèmes Réseaux Stockage / Physique Virtuel Cloud) et le staffing de profils experts IT/Réseau, Télécom.

www.eodesk.fr | www.quodagis.fr

