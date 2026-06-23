Dans la famille toujours plus élargie des gloires déchues du secteur américain de la technologie, descendues en flammes par les appréhensions liées au raz-de-marée de l'IA, le groupe d'ingénierie logicielle figure en très bonne place.

Il rejoint ainsi, entre autres exemples caractérisés et discutés récemment dans ces colonnes, Accenture, Intuit, Adobe, Wolters Kluwer, Elastic ou encore Rightmove.

Il va sans dire que, sur fond de panique, le message communiqué aux investisseurs est que l'IA, plutôt qu'un risque, est au contraire un formidable accélérateur pour EPAM, dont le cœur de métier repose sur le développement d'applications métier complexes.

Le groupe trentenaire, domicilié à Newton, en Pennsylvanie, rappelle aussi que les craintes de voir les programmeurs disparaître sont tout sauf nouvelles. Sa dernière présentation aux investisseurs adresse ainsi un clin d'œil au célèbre ouvrage The Decline and Fall of the American Programmer, paru en 1992 et signé par Edward Yourdon, une sommité du milieu.

Si la croissance autrefois météorique d'EPAM a désormais tendance à stagner, c'est surtout parce que le groupe a été durement éprouvé par la guerre en Europe de l’Est - où les ingénieurs de grand talent mais abordables abondent, et où le groupe s'était positionné comme un champion de l'outsourcing.

Les cinq dernières années ont tout de même vu son chiffre d'affaires passer de 3,7 à 5,5 milliards de dollars. En parallèle, si la rentabilité souffrait, repositionnement oblige, la génération de cash flow libre continuait d’osciller autour de 500 millions de dollars par an.

Sur la période 2021-2025, net des stock-options, EPAM a retourné en agrégat 1,1 milliard de dollars à ses actionnaires sous forme de rachats d'actions, soit 230 millions de dollars par an en moyenne, et orienté en amont 1,3 milliard de dollars vers des acquisitions.

Voici des montants qui, forcément, interpellent face à une valeur d'entreprise de 3,2 milliards de dollars, et signalent par extension la défiance extrême des investisseurs à l'encontre du groupe.

Tension qui, du reste, ne semble pas épargner ses dirigeants, puisqu'on continue de déplorer un manque total d'achats de titres sur le marché de leur part.