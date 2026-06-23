Dans la famille toujours plus élargie des gloires déchues du secteur américain de la technologie, descendues en flammes par les appréhensions liées au raz-de-marée de l'IA, le groupe d'ingénierie logicielle figure en très bonne place.
Il va sans dire que, sur fond de panique, le message communiqué aux investisseurs est que l'IA, plutôt qu'un risque, est au contraire un formidable accélérateur pour EPAM, dont le cœur de métier repose sur le développement d'applications métier complexes.
Le groupe trentenaire, domicilié à Newton, en Pennsylvanie, rappelle aussi que les craintes de voir les programmeurs disparaître sont tout sauf nouvelles. Sa dernière présentation aux investisseurs adresse ainsi un clin d'œil au célèbre ouvrage The Decline and Fall of the American Programmer, paru en 1992 et signé par Edward Yourdon, une sommité du milieu.
Si la croissance autrefois météorique d'EPAM a désormais tendance à stagner, c'est surtout parce que le groupe a été durement éprouvé par la guerre en Europe de l’Est - où les ingénieurs de grand talent mais abordables abondent, et où le groupe s'était positionné comme un champion de l'outsourcing.
Les cinq dernières années ont tout de même vu son chiffre d'affaires passer de 3,7 à 5,5 milliards de dollars. En parallèle, si la rentabilité souffrait, repositionnement oblige, la génération de cash flow libre continuait d’osciller autour de 500 millions de dollars par an.
Sur la période 2021-2025, net des stock-options, EPAM a retourné en agrégat 1,1 milliard de dollars à ses actionnaires sous forme de rachats d'actions, soit 230 millions de dollars par an en moyenne, et orienté en amont 1,3 milliard de dollars vers des acquisitions.
EPAM Systems, Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de solutions numériques avancées à destination des entreprises et des organisations. Le groupe propose des prestations d'ingénierie logicielle, de développement et de gestion de plateformes numériques, de maintenance et d'optimisation d'infrastructures informatiques, de conseil aux entreprises, etc. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- services financiers (24,1%) ;
- voyage, transport et vente au détail (19,7%) ;
- logiciels et technologies (15,1%) ;
- services d'information et médias (12,4%) ;
- sciences de la vie et santé (11,5%) ;
- autres (17,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (51,9%), Royaume-Uni (10,9%), Suisse (8%), Allemagne (4,3%), Pays-Bas (4,2%) et autres (20,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.