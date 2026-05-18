Nouveau plus bas à cinquante-deux semaines pour la société de conseil en technologies de l'information, dont le modèle d'affaires reposait sur la sous-traitance en Russie et en Biélorussie.

Il y a deux ans jour pour jour, nous écrivions dans EPAM Systems, Inc. : Dommage collatéral que le groupe exécutait depuis le début de la guerre en Ukraine un pivot à marche forcée vers l’Inde.

Ceci, hélas, ne lui permet d’échapper à la défiance généralisée des investisseurs pour son secteur. Comme l’italien Reply et tant d’autres noms du secteur du conseil, le rouleau compresseur de l'intelligence artificielle a compressé toutes les valorisations.

D’aucuns feront observer que cette nouvelle révolution technologique pourrait déboucher sur deux développements fort différents : soit elle assèchera définitivement le gagne-pain des firmes de conseil ; soit elle représentera au contraire un formidable accélérateur, tant en termes d’économies que d’opportunités.

EPAM, qui commande une valeur d’entreprise de quatre milliards de dollars et une capitalisation-forteresse - sans dette nette et avec de significatives réserves de trésorerie - a presque quintuplé son chiffre d’affaires et son profit d’exploitation sur la dernière décennie, très essentiellement de manière organique, et sans dilution des actionnaires historiques.

La création de valeur a donc été exceptionnelle, ce que les investisseurs saluaient autrefois en assignant à la société basée en Pennsylvanie un multiple moyen de trente fois son profit d’exploitation - et jusqu’à soixante-dix fois son profit d’exploitation au pic de la bulle spéculative du covid.

De l’eau a coulé sous les ponts puisque EPAM s’échange désormais à moins de six fois son profit d’exploitation, en dépit du fait que la société ait renoué avec la croissance en 2025 après trois années de stagnation, et récemment publié d’excellents résultats trimestriels.