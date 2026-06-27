Les Français ont plus de 2 100 milliards d’euros placés dans des produits d’épargne financière. Mais derrière ce pactole, une question : ces placements protègent-ils vraiment leur pouvoir d’achat ? Spoiler : non.

Créé dans le cadre de la loi relative à l’industrie verte, le rapport annuel 2026 de l’Observatoire des produits d’épargne financière (OPEF) a été chargé de suivre les frais et les performances des produits d’épargne financière sur une base objectivée, stable et la plus consensuelle possible. Son périmètre est immense : plus de 2 132 MrdsEUR d’encours à fin 2024, en hausse d’environ 4,5% sur un an.



Et ce montant dit déjà quelque chose d’essentiel sur la France patrimoniale : l’épargne financière y reste d’abord une épargne enveloppée, intermédiée, largement portée par les produits assurantiels, qui représentent à eux seuls 1 808 MrdsEUR, tandis que l’assurance-vie concentre encore 77,5% de l’encours du champ couvert par l’OPEF. À côté de l’assurance-vie, le PEA représente environ 113,2 MrdsEUR d’encours, soit 5,3% du périmètre suivi par l’OPEF. Le compte-titres ordinaire, lui, pèse davantage dans le périmètre de l’OPEF, avec environ 207,7 MrdsEUR d’encours, soit 9,7% du total couvert.

Un paysage financier devenu illisible ?

Le rapport commence d’ailleurs par rappeler une évidence trop souvent oubliée dans le débat public : les produits d’épargne financière ne peuvent pas être comparés mécaniquement entre eux, parce qu’ils ne répondent ni aux mêmes objectifs, ni aux mêmes horizons, ni aux mêmes besoins de liquidité, ni aux mêmes contraintes fiscales. Il rappelle aussi qu’il n’existe aucune corrélation systématique entre niveau de frais et niveau de performance. Des frais plus élevés peuvent rémunérer des services réels ; à l’inverse, un produit bon marché n’est pas forcément adapté à la situation d’un investisseur particulier.

Cette précision est importante, car elle évite deux contresens. Le premier serait de croire que le produit le moins cher est toujours le meilleur. Le second serait de penser que tout se vaut, du moment que l’emballage est fiscalement avantageux. En réalité, il faut regarder dans sa globalité : l’horizon de placement, les frais, le risque, la liquidité, la structure du support sous-jacent, le mode de gestion, et l’effet de l’inflation sur la durée.

Par exemple, un fonds monétaire peut sembler rassurant à court terme parce qu’il fluctue peu. Mais sur une longue période, il risque surtout de ne pas battre l’inflation et donc d’appauvrir silencieusement l’épargnant en euros constants (une fois l’inflation déduite). À l’inverse, les actions sont plus volatiles, donc plus inconfortables à court terme, mais historiquement plus robustes sur longue durée. Le cœur du message de l’OPEF est là : un placement peu volatil n’est pas forcément un placement protecteur ; un placement risqué n’est pas nécessairement imprudent, s’il est inscrit dans un horizon suffisamment long et dans une diversification cohérente.

Zoom sur l’année 2025

En 2025, les fonds actions affichent une performance moyenne de 11,47%, les fonds d’allocation d’actifs progressent de 5,47%, les fonds obligataires gagnent 1,23%, tandis que les fonds monétaires ressortent à -0,87%. Cette dernière donnée peut surprendre, tant le monétaire a longtemps été présenté comme le refuge évident après la remontée des taux. Mais elle rappelle que ce type de support, très sensible à l’environnement de taux et structurellement peu généreux en performance réelle, reste une poche de gestion de trésorerie plus qu’un moteur d’enrichissement patrimonial.

Autrement dit, la diversification est la condition minimale pour rester investissable dans un monde où les hiérarchies entre zones et classes d’actifs peuvent s’inverser rapidement.

L’assurance-vie reste le cœur du système, mais son équilibre change

C’est sans doute la partie la plus importante du document pour comprendre la France telle qu’elle épargne vraiment. L’assurance-vie demeure le cœur de la tuyauterie patrimoniale.

En 2025, la performance moyenne nominale des fonds en euros s’établit à 2,6%, nette de frais de gestion, brute de prélèvements sociaux, bonus éventuels inclus. Sur dix ans, entre 2016 et 2025, la performance annualisée nette des fonds en euros retombe à 1,93%. Le fonds euro protège encore le capital nominal, il a cessé de s’effondrer en rendement, mais il reste un support dont la capacité à créer du pouvoir d’achat sur longue période est limitée.

Les unités de compte, elles, ont délivré une performance nominale moyenne de 4,7% en 2025. Là encore, derrière la moyenne, les écarts sont massifs. Les UC actions sont les plus dynamiques avec +8,05%, devant les supports d’allocation d’actifs à +5,35%. Viennent ensuite les "autres placements" à +2,73%, les UC obligataires à +2,24% et les monétaires à +2,02%. Une seule grande famille reste franchement dans le rouge : les UC immobilières, à -2,93%.

Autre élément révélateur : les UC actions présentes dans l’assurance-vie française restent très orientées vers la France (41%) et l’Europe hors France (31%). Les frais Les frais de gestion annuels moyens des contrats d’assurance-vie atteignent 0,67% sur les fonds en euros, 0,80% sur les UC en gestion libre, et 1,08% sur les UC relevant d’autres modes de gestion comme la gestion pilotée, profilée ou sous mandat. Ces niveaux sont globalement stables par rapport à 2024, mais leur simple existence rappelle que l’enveloppe assurance-vie prélève sa part avant même les frais internes aux supports. Le vrai retour des produits complexes L’un des enseignements les plus intéressants du rapport concerne la remontée en puissance de produits longtemps perçus comme périphériques, voire opaques : supports non cotés, dette privée, infrastructures, immobilier non coté, produits structurés. Le rapport note que les OPC investis en actifs non cotés – capital-investissement, dette privée, infrastructures, immobilier – ne représentent encore qu’une part limitée des encours, mais que leur développement est rapide, en particulier au sein des contrats d’assurance-vie. Leur attrait : diversification, exposition à des moteurs de performance différents des marchés cotés, promesse de rendement à long terme. Mais ces investissements sont généralement moins liquides, parfois plus risqués, et leurs frais comme leurs performances sont très hétérogènes. Encore plus frappant : le cas des produits structurés. Leur forte expansion en France est favorisée à la fois par un contexte de marché porteur, par la recherche de rendement dans un environnement inflationniste et par l’intensification de leur promotion commerciale. En assurance-vie, qui reste leur principal canal de distribution, les performances nettes de frais de ces produits, hors fonds à formule, se sont établies entre 4,3% et 6,7% en moyenne annualisée sur la période 2021-2025. Ces produits ont pu livrer du rendement. Mais le rapport ajoute immédiatement ce que beaucoup d’investisseurs découvrent trop tard : leur durée de vie effective est très inférieure à la durée théorique envisagée au départ. Pour les produits échus ou remboursés par anticipation en 2025, la durée de vie moyenne n’a été que d’environ 2 ans, contre une durée de détention initialement recommandée de près de 7 ans. Mon collègue Olivier vous parle des frais des produits structurés dans cet article : Produits structurés : des frais très compliqués à appréhender pour le client Le juge de paix reste l’inflation Il y a enfin, dans ce document, une leçon plus profonde encore que toutes les autres : dans la durée, la vraie question n’est pas seulement "combien ai-je gagné ?", mais "qu’ai-je réellement préservé comme pouvoir d’achat ?". Car l’argent non investi se dégrade en silence. L’inflation agit comme une érosion monétaire continue. Même modérée, elle finit par rogner fortement la valeur réelle d’une somme. L’investissement ne protège de cette érosion qu’à une condition : que le rendement net de frais soit supérieur à l’inflation. C’est là que le discours sur le "placement sûr" se retourne souvent contre lui-même. Un placement nominalement stable mais faiblement rémunéré peut parfaitement appauvrir son détenteur en termes réels. Sur les 20 dernières années, le taux annuel moyen d’inflation a été de 1,59%. Sur cette période, toujours selon l’OPEF, toutes les classes d’actifs étudiées ont délivré des performances supérieures à l’inflation, à l’exception des fonds monétaires, qui ont affiché une performance annualisée nette des frais récurrents et de l’inflation de -0,48%. Ce qui signifie qu’un support conçu pour préserver la valeur nominale à court terme a, en moyenne longue, entamé le pouvoir d’achat de son porteur. À l’inverse, le rapport souligne que les placements en actions cotées figurent parmi ceux qui compensent le mieux l’inflation sur longue période, parce que les entreprises peuvent, au moins partiellement, répercuter la hausse de leurs coûts dans leurs prix de vente et donc préserver leurs marges et leurs bénéfices. L’exemple pédagogique fourni sur les OPC monétaires est particulièrement parlant. Entre 2021 et 2025, un investissement de 10 000 EUR en OPC monétaires a généré une performance nette des frais récurrents de 9,78%. Nominalement, l’épargnant voit son capital grimper à 10 978 EUR. Mais sur la même période, les prix ont augmenté de 15,55%. Résultat : en euros constants, la valeur réelle de cet investissement n’est plus que d’environ 9 500 EUR. L’épargnant a donc limité la casse par rapport à une pure thésaurisation, mais il a tout de même perdu en capacité de consommation. Et le rapport ajoute que s’il avait laissé l’argent complètement inactif, la valeur réelle de son capital serait tombée à 8 654 EUR constants. En France, environ 750 MrdsEUR sont sur les compte courants des français selon la Caisse des dépôts, une somme qui perd de la valeur chaque jour face à l’inflation.





Au final, la thèse la plus structurante du rapport de l’OPEF est la suivante : Oui, les actions sont volatiles. Oui, les fonds euros sont rassurants. Oui, le monétaire sert à temporiser. Oui, les produits complexes promettent des profils ajustés. Mais si l’on retire le brouillard des enveloppes, des bonus commerciaux, des classements annuels et des catégories de fonds, il ne reste qu’une question : l’investissement choisi a-t-il permis, ou non, de défendre le pouvoir d’achat dans le temps ? Le rapport répond : seule une combinaison de diversification efficace et d’horizon long augmente la probabilité de gains tout en minimisant le risque de perte et en permettant de compenser, ou au moins d’atténuer, l’impact négatif de l’inflation.

Autrement dit, le rapport dit aux Français quelque chose d’assez simple, mais de plus en plus difficile à entendre dans un univers saturé de marketing : en matière d’épargne, le vrai luxe n’est ni la sophistication, ni l’absence totale de risque. Le vrai luxe, c’est de comprendre ce que l’on détient, pourquoi on le détient, combien cela coûte réellement, et ce que cela protège – ou non – contre le temps.