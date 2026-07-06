EPC Groupe décroche un contrat de plus de 5 millions d'euros

L'expert des explosifs civils et du forage-minage participera à l'extension d'une station de transfert d'énergie par pompage (STEP), considérée comme une infrastructure stratégique pour le réseau électrique national.

Intégré au sein d'un groupement d'entreprises spécialisé dans le génie civil, EPC Groupe sera chargé de réaliser une galerie de reconnaissance. Ce chantier souterrain est une étape préalable indispensable à la création d'une infrastructure d'envergure, destinée à accroître les capacités de stockage d'électricité et de production hydroélectrique de la France.



Le site concerné abrite l'une des principales stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) du pays. Fonctionnant comme une véritable "batterie hydraulique", ce type d'installation permet de stocker l'énergie en période de faible consommation pour la réinjecter instantanément sur le réseau lors des pics de demande.



Un marché d'avenir porté par les énergies renouvelables



Alors que le déploiement des énergies renouvelables intermittentes (éolien, solaire) s'accélère, le besoin en solutions de stockage devient critique pour l'équilibre des réseaux électriques. Ce projet d'extension, qui vise à augmenter significativement la puissance installée de la centrale, figure d'ailleurs parmi les investissements les plus massifs actuellement engagés en France dans ce domaine. Pour EPC Groupe, ce succès valide sa capacité à se positionner sur des marchés d'infrastructures à forte valeur ajoutée technologique, directement liés à la transition énergétique.