EQT Corporation : baisse des bénéfices au 2e trimestre

Au 2e trimestre 2026, EQT Corporation a enregistré des résultats en baisse sur un an. Le géant américain du gaz naturel a généré un bénéfice net de 281 millions de dollars contre 857 MUSD il y a un an. Par action, le bénéfice ajusté ressort à 0,39 USD contre 0,45 USD un an plus tôt. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,81 MdsUSD contre 2,56 MdsUSD au 2e trimestre 2025.



Au premier semestre, EQT Corporation a enregistré une solide performance financière. Le chiffre d'affaires a atteint 5,188 MdsUSD, contre 4,297 MdsUSD un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 1,698,65 MdUSD, contre 1,026,29 MdUSD l'année précédente. Cette dynamique se traduit également sur la rentabilité par action : le bénéfice de base par action lié aux activités poursuivies s'élève à 2,72 USD, contre 1,71 USD un an plus tôt.



Le free cash flow s'est lui aussi nettement amélioré sur un an au 2e trimestre, augmentant sur un an passant de 340 à 454 MUSD. Au premier semestre, il ressort à 2,4 MdsUSD contre 1,49 MdsUSD.



Performance opérationnelle : des volumes au-dessus des attentes



Concernant la production, les volumes de ventes ont atteint 634 milliards de pieds cubes équivalent gaz (Bcfe : Billion cubic feet equivalent), dépassant la limite haute des prévisions de l'entreprsie. Cette surperformance s'explique par la très bonne productivité des puits, l'optimisation de la pression du réseau d'acheminement ainsi que par des réductions de production liées aux prix de marché plus faibles que prévu.



Côté investissements, les dépenses de capital (CapEx) sur ce semestre s'élèvent à 666 MUSD. Bien qu'en hausse de 20% sur un an, ce montant s'inscrit 9% en dessous de la limite basse des prévisions initiales, grâce à d'importants gains d'efficacité opérationnelle et à des dépenses d'infrastructure plus faibles qu'attendu.



Le président-directeur général Toby Z. Rice a déclaré : "Compte tenu de cette surperformance durable de la production, fruit de nos investissements dans la compression, nous relevons nos prévisions de production pour 2026 de 90 Bcfe, tout en réduisant nos prévisions de dépenses d'investissement (CapEx) de 25 MUSD."



Objectifs 2026 révisés : plus de volume, moins de coûts



Fort de ses résultats, le producteur américain de gaz naturel ajuste ses perspectives annuelles et trimestrielles.



Pour 2026, il vise désormais un volume de production annuelle entre 2 375 et 2 450 Bcfe contre une fourchette précédente entre 2,28 et 2,38 Bcfe. Ses dépenses d'investissement de maintien devraient être comprises entre 2 040 et 2 190 MUSD, incluant 510 à 580 MUSD au troisième trimestre 2026.



Au troisième trimestre 2026, la société prévoit un volume total de ventes compris entre 570 et 620 Bcfe et des dépenses d'investissement de croissance comprises entre 200 et 240 MUS6. Enfin, elle prévoit de raccorder et mettre en production (turn-in-line / TIL) entre 34 et 50 puits nets au cours de ce prochain trimestre.