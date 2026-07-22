EQT Corporation : baisse des bénéfices au 2e trimestre
Au 2e trimestre 2026, EQT Corporation a enregistré des résultats en baisse sur un an. Le géant américain du gaz naturel a généré un bénéfice net de 281 millions de dollars contre 857 MUSD il y a un an. Par action, le bénéfice ajusté ressort à 0,39 USD contre 0,45 USD un an plus tôt. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,81 MdsUSD contre 2,56 MdsUSD au 2e trimestre 2025.
Au premier semestre, EQT Corporation a enregistré une solide performance financière. Le chiffre d'affaires a atteint 5,188 MdsUSD, contre 4,297 MdsUSD un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 1,698,65 MdUSD, contre 1,026,29 MdUSD l'année précédente. Cette dynamique se traduit également sur la rentabilité par action : le bénéfice de base par action lié aux activités poursuivies s'élève à 2,72 USD, contre 1,71 USD un an plus tôt.
Le free cash flow s'est lui aussi nettement amélioré sur un an au 2e trimestre, augmentant sur un an passant de 340 à 454 MUSD. Au premier semestre, il ressort à 2,4 MdsUSD contre 1,49 MdsUSD.
Performance opérationnelle : des volumes au-dessus des attentes
Concernant la production, les volumes de ventes ont atteint 634 milliards de pieds cubes équivalent gaz (Bcfe : Billion cubic feet equivalent), dépassant la limite haute des prévisions de l'entreprsie. Cette surperformance s'explique par la très bonne productivité des puits, l'optimisation de la pression du réseau d'acheminement ainsi que par des réductions de production liées aux prix de marché plus faibles que prévu.
Côté investissements, les dépenses de capital (CapEx) sur ce semestre s'élèvent à 666 MUSD. Bien qu'en hausse de 20% sur un an, ce montant s'inscrit 9% en dessous de la limite basse des prévisions initiales, grâce à d'importants gains d'efficacité opérationnelle et à des dépenses d'infrastructure plus faibles qu'attendu.
Le président-directeur général Toby Z. Rice a déclaré : "Compte tenu de cette surperformance durable de la production, fruit de nos investissements dans la compression, nous relevons nos prévisions de production pour 2026 de 90 Bcfe, tout en réduisant nos prévisions de dépenses d'investissement (CapEx) de 25 MUSD."
Objectifs 2026 révisés : plus de volume, moins de coûts
Fort de ses résultats, le producteur américain de gaz naturel ajuste ses perspectives annuelles et trimestrielles.
Pour 2026, il vise désormais un volume de production annuelle entre 2 375 et 2 450 Bcfe contre une fourchette précédente entre 2,28 et 2,38 Bcfe. Ses dépenses d'investissement de maintien devraient être comprises entre 2 040 et 2 190 MUSD, incluant 510 à 580 MUSD au troisième trimestre 2026.
Au troisième trimestre 2026, la société prévoit un volume total de ventes compris entre 570 et 620 Bcfe et des dépenses d'investissement de croissance comprises entre 200 et 240 MUS6. Enfin, elle prévoit de raccorder et mettre en production (turn-in-line / TIL) entre 34 et 50 puits nets au cours de ce prochain trimestre.
Toby Z. Rice a fondé ZFT LLC. Actuellement, M. Rice occupe le poste de président, directeur général et directeur d'EQT Corp, directeur de Rice Drilling B LLC (une filiale d'EQT Corp) et associé de Rice Investment Group. M. Rice est également membre du conseil d'administration de Cold Bore Technology, Inc. et directeur de Rice Drilling B LLC.
Toby Z. Rice a précédemment occupé les postes de président de ZFT LLC, de président et directeur général de Rice Energy LP et de président, directeur de l'exploitation et directeur de Rice Energy, Inc.
Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle du Rollins College (Floride).
EQT Corporation est le 1er producteur américain de gaz naturel. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- vente de gaz naturel (90,8%) : activité assurée dans les bassins Appalaches ;
- vente de gaz naturel liquéfié (8%) ;
- vente de pétrole (1,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.