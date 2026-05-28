EQT offrira ainsi à ses entreprises du portefeuille un accès simplifié à la technologie et à l'expertise afin de les aider à développer et déployer plus rapidement des agents d'IA dans l'ensemble de leurs activités.
Cela inclut l'accès à la plateforme Gemini Enterprise Agent ; des capacités de cybersécurité de Mandiant et Wiz pour déployer l'IA en toute sécurité ; et des solutions souveraines cloud et IA pour garantir la conformité aux exigences de résidence et de gouvernance des données.
Des ingénieurs de Google collaboreront également étroitement avec l'équipe interne de transformation de l'IA d'EQT afin de déployer ces technologies plus rapidement, de manière sécurisée au sein du portefeuille d'EQT.
EQT et ses sociétés en portefeuille bénéficieront également de l'accès à l'écosystème de partenaires de Google Cloud, comprenant plus de 330 000 experts en IA Google issus de cabinets de conseil mondiaux tels qu'Accenture, Capgemini, Cognizant, Deloitte, HCLTech, KPMG, McKinsey, PwC, TCS, et bien d'autres.
" Nous avons investi de manière significative dans le développement de notre propre expertise interne en IA et en données à travers EQT, à la fois pour renforcer notre propre plateforme et pour soutenir la création de valeur à travers le portefeuille ", a déclaré Bert Janssens, co-responsable du capital privé Europe & Amérique du Nord chez EQT.
EQT Corporation est le 1er producteur américain de gaz naturel. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- vente de gaz naturel (90,8%) : activité assurée dans les bassins Appalaches ;
- vente de gaz naturel liquéfié (8%) ;
- vente de pétrole (1,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.