Equans (Bouygues) cède des activités aux Pays-Bas

Bouygues annonce que sa filiale spécialisée dans les énergies et les services, Equans, a cédé, le 18 mai, ses activités Infra & Mobility (I&M) de concession de bornes de recharge pour véhicules électriques aux Pays-Bas à une entité contrôlée par DigitalBridge et Aberdeen Investments.

Cette cession s'inscrit dans le cadre du plan stratégique d'Equans, présenté en février 2023, qui prévoit la cession des activités asset-based. Comme annoncé, Equans conserve cette compétence et continuera de fournir à ses clients BtoB des services d'installation et de maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques.



Aux Pays-Bas, Equans a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,4 MdEUR en 2025 et constitue un partenaire clé pour la décarbonation des industries et des villes. Dans ce pays, la société sera pleinement concentrée sur son coeur de métier afin d'aider les entreprises et les collectivités à atteindre leurs objectifs de décarbonation.