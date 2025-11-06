Equasens bondit de 9% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 172,2 millions d'euros au titre des 9 premiers mois de 2025, en croissance de 8,9% en données publiées et de 7,3% en données organiques.
'Le 3e trimestre est particulièrement dynamique avec une croissance organique de 9,4% (+12,1% en données publiées à 56,2 MEUR) en ligne avec les objectifs', met en avant le groupe de solutions numériques pour les professionnels de santé.
Equasens maintient donc sa prévision de croissance du chiffre d'affaires de près de 10% en données publiées au titre du 2e semestre 2025, et affirme 'rester attentif aux opportunités de croissance externe'.
Equasens est le n° 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux hôpitaux, aux établissements de santé, aux laboratoires, aux maisons de retraite et aux professionnels de la santé. Le CA par activité se répartit comme suit :
- édition et intégration de progiciels aux pharmacies (75,4%) : progiciels de gestion des bases de données, des informations, des stocks, des commandes, des feuilles de soins électroniques, etc. ;
- édition de solutions informatiques aux établissements sanitaires et médico-sociaux (14,8%) : édition et intégration de progiciels aux maisons de retraite au les hôpitaux et aux maisons de soins (logiciels de gestion des admissions, de facturation, de suivi des encaissements et de comptabilisation, de suivi des soins, de gestion de l'intendance, etc.) ;
- développement de solutions et d'infrastructures pour l'e-Santé (9,8%) : solutions de communication digitale, de télémédecine et de télésanté. Le groupe propose également des solutions de financement de biens en location (Nanceo).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (87,9%), Italie (5,7%), Belgique (3%), Allemagne (2,4%), Royaume Uni (0,8%) et Irlande (0,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.