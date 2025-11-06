Equasens bondit de 9% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 172,2 millions d'euros au titre des 9 premiers mois de 2025, en croissance de 8,9% en données publiées et de 7,3% en données organiques.

'Le 3e trimestre est particulièrement dynamique avec une croissance organique de 9,4% (+12,1% en données publiées à 56,2 MEUR) en ligne avec les objectifs', met en avant le groupe de solutions numériques pour les professionnels de santé.

Equasens maintient donc sa prévision de croissance du chiffre d'affaires de près de 10% en données publiées au titre du 2e semestre 2025, et affirme 'rester attentif aux opportunités de croissance externe'.