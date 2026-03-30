Le spécialiste des solutions numériques pour les professionnels de santé a publié des résultats 2025 en solide progression, portés par la dynamique de son portefeuille de solutions dédiées aux professionnels et établissements de santé. Le chiffre d'affaires s'établit à 236,5 MEUR, en hausse de 9,1 %.
Le groupe bénéficie notamment de la croissance de ses revenus annuels récurrents (ARR), qui atteignent 108,0 MEUR à fin décembre 2025, en progression de 8,8 % sur un an, illustrant la montée en puissance de son modèle.
La rentabilité reste bien orientée. L'EBITDA courant ressort à 66,7 MEUR, en hausse de 9,1 %, traduisant une bonne maîtrise des charges dans un contexte de développement soutenu. Le résultat opérationnel courant s'établit à 48,2 MEUR (+6,8 %), intégrant notamment l'impact des investissements réalisés dans la nouvelle infrastructure de données de santé.
Le résultat net progresse de 8,8 % à 41,1 MEUR. Sur cette base, Equasens proposera le versement d'un dividende brut de 1,40 euro par action au titre de l'exercice 2025, soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 25 juin 2026.
Parallèlement, le groupe poursuit sa stratégie de croissance, combinant opérations de croissance externe et investissements technologiques. Cette trajectoire s'accompagne d'une amélioration de sa situation financière, avec un excédent financier net porté à 83,6 MEUR à fin 2025, en hausse de 4,1 MEUR sur un an.
Equasens entend désormais renforcer son positionnement de leader sur le marché français et européen des solutions numériques en santé. L'innovation technologique restera au coeur de sa stratégie, notamment autour de l'interopérabilité des systèmes, de la coordination des acteurs et de l'amélioration de l'efficience des parcours de soins.
Dans ce cadre, le déploiement de l'intelligence artificielle, déjà engagé de longue date au sein du groupe, devrait jouer un rôle clé. En 2026, Equasens prévoit de poursuivre l'intégration de l'IA dans ses logiciels métier et d'enrichir ses offres en mode SaaS, hébergées sur son cloud santé privé.
Le groupe ambitionne notamment de maîtriser une couche d'IA dite "agentique", destinée à automatiser certaines tâches, analyser des volumes importants de données en temps réel et assister les professionnels de santé dans leur prise de décision, afin de créer davantage de valeur pour ses clients.
Equasens publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 le 29 avril prochain.
Equasens est le n° 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux hôpitaux, aux établissements de santé, aux laboratoires, aux maisons de retraite et aux professionnels de la santé. Le CA par activité se répartit comme suit :
- édition et intégration de progiciels aux pharmacies (75,4%) : progiciels de gestion des bases de données, des informations, des stocks, des commandes, des feuilles de soins électroniques, etc. ;
- édition de solutions informatiques aux établissements sanitaires et médico-sociaux (14,8%) : édition et intégration de progiciels aux maisons de retraite au les hôpitaux et aux maisons de soins (logiciels de gestion des admissions, de facturation, de suivi des encaissements et de comptabilisation, de suivi des soins, de gestion de l'intendance, etc.) ;
- développement de solutions et d'infrastructures pour l'e-Santé (9,8%) : solutions de communication digitale, de télémédecine et de télésanté. Le groupe propose également des solutions de financement de biens en location (Nanceo).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (87,9%), Italie (5,7%), Belgique (3%), Allemagne (2,4%), Royaume Uni (0,8%) et Irlande (0,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.