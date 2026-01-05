Equasens s'offre 80% d'Erevo

Equasens va prendre une participation majoritaire (80%) au capital d'Erevo. Cette société fondée en 2018 à Marseille est spécialisée en formation métiers avec la conception, la production et la distribution de formations en ligne à destination des professionnels de santé, notamment des infirmiers, des médecins généralistes...

Elle compte aujourd'hui 65 collaborateurs et devrait générer un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2025, avec un niveau de rentabilité en ligne avec les performances d'Equasens.



Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Equasens qui vise à accompagner les professionnels de santé en leur proposant des solutions logicielles, matériels, de financement, d'hébergement de données, et désormais d'une offre de formation digitale étendue.



Cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé a été financée par emprunt bancaire. Sa structure financière prévoit par ailleurs une option d'achat des 20% restants dont la valeur est corrélée à la performance d'Erevo.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.