Equasens va prendre une participation majoritaire (80%) au capital d'Erevo. Cette société fondée en 2018 à Marseille est spécialisée en formation métiers avec la conception, la production et la distribution de formations en ligne à destination des professionnels de santé, notamment des infirmiers, des médecins généralistes...
Elle compte aujourd'hui 65 collaborateurs et devrait générer un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2025, avec un niveau de rentabilité en ligne avec les performances d'Equasens.
Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Equasens qui vise à accompagner les professionnels de santé en leur proposant des solutions logicielles, matériels, de financement, d'hébergement de données, et désormais d'une offre de formation digitale étendue.
Cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé a été financée par emprunt bancaire. Sa structure financière prévoit par ailleurs une option d'achat des 20% restants dont la valeur est corrélée à la performance d'Erevo.
Equasens est le n° 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux hôpitaux, aux établissements de santé, aux laboratoires, aux maisons de retraite et aux professionnels de la santé. Le CA par activité se répartit comme suit :
- édition et intégration de progiciels aux pharmacies (75,4%) : progiciels de gestion des bases de données, des informations, des stocks, des commandes, des feuilles de soins électroniques, etc. ;
- édition de solutions informatiques aux établissements sanitaires et médico-sociaux (14,8%) : édition et intégration de progiciels aux maisons de retraite au les hôpitaux et aux maisons de soins (logiciels de gestion des admissions, de facturation, de suivi des encaissements et de comptabilisation, de suivi des soins, de gestion de l'intendance, etc.) ;
- développement de solutions et d'infrastructures pour l'e-Santé (9,8%) : solutions de communication digitale, de télémédecine et de télésanté. Le groupe propose également des solutions de financement de biens en location (Nanceo).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (87,9%), Italie (5,7%), Belgique (3%), Allemagne (2,4%), Royaume Uni (0,8%) et Irlande (0,2%).
