Equifax anticipe des revenus inférieurs aux attentes dans un marché immobilier toujours sous pression

Equifax a abaissé ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2026, estimant que la faiblesse persistante du marché hypothécaire continuera de peser sur son activité. Le spécialiste de l'évaluation de la solvabilité prévoit désormais des revenus compris entre 6,71 et 6,78 MdsUSD, une prévision légèrement inférieure aux attentes des analystes, dans un contexte marqué par des taux d'intérêt durablement élevés. Dans ce contexte, le titre perd près de 6% en séance.

Le marché immobilier américain reste freiné par une politique monétaire restrictive et par un taux moyen des prêts immobiliers à 30 ans proche de 6,6%, bien au-dessus de la moyenne observée au cours de la décennie précédente. Malgré cet environnement, Equifax a enregistré un bénéfice ajusté de 2,25 USD par action au deuxième trimestre, contre 2 USD un an plus tôt. Le groupe bénéficie également de l'adoption du système de notation VantageScore 4.0 par Freddie Mac et Fannie Mae, une société détenue conjointement par Equifax, Experian et TransUnion.



En parallèle, Equifax poursuit sa stratégie de croissance externe afin de renforcer ses activités. Le groupe a récemment acquis le fournisseur mexicain de services d'information sur le crédit Círculo de Crédito pour 750 millions de dollars. En Bourse, l'annonce des nouvelles prévisions a été mal accueillie, l'action reculant de 11% avant l'ouverture de Wall Street et affichant une baisse de 17% depuis le début de l'année.