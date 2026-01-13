Equilibre en vue à Wall Street après l'inflation et JP Morgan

Les marchés actions américains sont attendus sur une note stable après avoir pris connaissance des données sur l'inflation en décembre qui ressortent conformes aux attentes. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et sur le Nasdaq grappillent respectivement 0,05% et 0,08%.

La prudence domine sur les marchés dans un contexte de tensions géopolitiques accrues. Les prix du pétrole ont progressé, les troubles en Iran ravivant les craintes sur les approvisionnements. Les annonces de Donald Trump, évoquant l'instauration de droits de douane de 25% contre les pays commerçant avec l'Iran, ainsi que ses attaques contre l'indépendance de la Réserve fédérale, ont accentué l'aversion au risque.



Les intervenants ont pris connaissance en début d'après-midi des données sur l'inflation américaine au mois de décembre à deux semaines (28 janvier) de la première décision de politique monétaire de la Fed pour l'année 2026. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% au mois de décembre, conformément aux attentes et au même niveau qu'en novembre. En rythme annuel, l'inflation s'élève à 2,7% en ligne avec les prévisions, après 2,7% le mois précédent. En données core (hors alimentation et énergie), l'inflation est également moins élevée que prévu à +0,2% le mois dernier, face à une estimation de +0,3%. En rythme annuel, elle a atteint 2,6%, contre une prévision à 2,7%.



Les banques entrent en lice



Entre les dossiers géopolitiques et le bras de fer entre Donald Trump et la Fed qui s'enlise, les inquiétudes grossissent coté investisseurs alors que ce mardi donne le coup d'envoi des résultats du quatrième trimestre, avec l'entrée en lice des banques.



JPMorgan Chase a enregistré une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, affecté par une charge exceptionnelle liée à un accord avec Goldman Sachs concernant un partenariat avec Apple dans les cartes de crédit. Le bénéfice s'est établi à 13 milliards de dollars, soit 4,63 dollars par action à comparer avec un bénéfice de 14 milliards de dollars, soit 4,81 dollars par action, un an auparavant.



Les comptes de Bank of America, Citigroup et Wells Fargo mercredi puis de Goldman Sachs et Morgan Stanley jeudi seront également au coeur des attentions.



Par ailleurs, les permis de construire aux États-Unis pour le mois d'octobre ont été révisés à un rythme de 1,411 million d'unités, contre 1,412 million annoncé précédemment.



Les ventes de logements neufs en septembre seront à surveiller à 16 heures.