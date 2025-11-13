Equinor annonce des changements au sein de son comité exécutif

Equinor annonce la nomination de Camilla Salthe au poste de vice-présidente exécutive en charge de la sécurité, de la sûreté et du développement durable (SSU) à compter du 1 janvier 2026. Elle succède à Jannicke Nilsson, qui devient directrice des achats et vice-présidente senior en charge des relations fournisseurs au sein de Projects Drilling and Procurement.



Le CEO Anders Opedal souligne que Salthe apporte 'un solide parcours de leadership' et des perspectives utiles au comité exécutif. Salthe déclare être 'fortement motivée' pour renforcer la culture sécurité et soutenir une approche équilibrée de la transition énergétique.



Entrée chez Equinor en 2003, elle occupait auparavant la direction Royaume-Uni et Irlande au sein de l'activité Exploration and Production International et est diplômée en ingénierie des réservoirs (NTNU).