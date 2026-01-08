Equinor attribue près de 8,5 MdsEUR de contrats stratégiques à l'industrie norvégienne

Le géant énergétique norvégien renforce durablement ses infrastructures nationales en engageant sept partenaires clés pour assurer la pérennité de sa production offshore et terrestre.

Equinor a attribué douze nouveaux accords-cadres d'une valeur totale d'environ 100 milliards de couronnes norvégiennes (NOK) -soit environ 8,5 MdsEUR- pour la maintenance et la modification de ses installations en Norvège.



Ces contrats, d'une durée initiale de cinq ans débutant au premier semestre 2026, incluent des options de prolongation de cinq années supplémentaires. Cette initiative vise à soutenir l'ambition de maintenir une production de 1,2 million de barils équivalent pétrole par jour jusqu'en 2035 sur le plateau continental norvégien.



Equinor pourra compter sur une collaboration étroite avec des fournisseurs tels qu'Aibel et Aker Solutions pour moderniser les sites tout en visant une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.



Jannicke Nilsson, directrice des achats, souligne que ces accords devraient générer environ 4000 équivalents temps plein annuels.



Le titre cède actuellement de près de 0,3% à Oslo dans un marché en hausse de 0,2%.