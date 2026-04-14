Equinor cède 8,07% de sa participation dans Scatec
Equinor a cédé une participation de 8,07% dans Scatec ASA (entreprise norvégienne spécialisée dans les énergies renouvelables) au prix de 125 couronnes norvégiennes (NOK) par action. Le montant total de la transaction s'élève à environ 1,6 MdNOK. A l'issue de cette opération, Equinor détient désormais une part de 8,05% dans Scatec.
En outre, le groupe pétrolier norvégien a également conclu un accord de blocage (lock-up) de 90 jours pour le reste de sa participation.
Pour rappel, Equinor est devenu actionnaire minoritaire de Scatec en 2018, avant de porter sa participation à 16,12% via plusieurs acquisitions entre 2019 et 2023. Le prix de revient moyen d'Equinor se situe autour de 80 NOK par action, dividendes perçus inclus.
Scatec et Equinor demeurent partenaires dans l'exploitation des actifs solaires Apodi et Mendubim au Brésil. Ces partenariats ne sont pas affectés par la transaction.
Equinor ASA est le 1er groupe pétrolier scandinave. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et distribution de produits pétroliers (98,8%) : négoce et vente de pétrole brut, production de méthanol et distribution de produits raffinés. En outre, le groupe développe des activités de transformation, de transport et de vente de gaz naturel ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel (1,1%) ;
- autres (0,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.