Equinor cède 8,07% de sa participation dans Scatec

Equinor a cédé une participation de 8,07% dans Scatec ASA (entreprise norvégienne spécialisée dans les énergies renouvelables) au prix de 125 couronnes norvégiennes (NOK) par action. Le montant total de la transaction s'élève à environ 1,6 MdNOK. A l'issue de cette opération, Equinor détient désormais une part de 8,05% dans Scatec.

En outre, le groupe pétrolier norvégien a également conclu un accord de blocage (lock-up) de 90 jours pour le reste de sa participation.



Pour rappel, Equinor est devenu actionnaire minoritaire de Scatec en 2018, avant de porter sa participation à 16,12% via plusieurs acquisitions entre 2019 et 2023. Le prix de revient moyen d'Equinor se situe autour de 80 NOK par action, dividendes perçus inclus.



Scatec et Equinor demeurent partenaires dans l'exploitation des actifs solaires Apodi et Mendubim au Brésil. Ces partenariats ne sont pas affectés par la transaction.