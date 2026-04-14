En outre, le groupe pétrolier norvégien a également conclu un accord de blocage (lock-up) de 90 jours pour le reste de sa participation.

Pour rappel, Equinor est devenu actionnaire minoritaire de Scatec en 2018, avant de porter sa participation à 16,12% via plusieurs acquisitions entre 2019 et 2023. Le prix de revient moyen d'Equinor se situe autour de 80 NOK par action, dividendes perçus inclus.

Scatec et Equinor demeurent partenaires dans l'exploitation des actifs solaires Apodi et Mendubim au Brésil. Ces partenariats ne sont pas affectés par la transaction.