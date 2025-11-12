Equinor annonce la finalisation de la vente de sa participation opérée de 40% dans le champ pétrolier Peregrino, au large du Brésil, à la société PRIO, qui en devient l'opérateur unique. Le groupe norvégien a perçu un total de 2,33 milliards de dollars, dont 1,55 milliard versé à la clôture de la transaction, après ajustements liés au dépôt initial et aux flux de trésorerie.
Selon Philippe Mathieu, vice-président exécutif Exploration & Production International, cette opération s'inscrit dans la stratégie de rotation d'actifs d'Equinor visant à renforcer son portefeuille en réallouant le capital vers des projets plus résilients et à plus fort potentiel.
Le champ de Peregrino, en production depuis 2011, a livré environ 300 millions de barils et demeure un actif majeur de la présence d'Equinor au Brésil. La société reste engagée dans le pays via ses projets Bacalhau, Raia et Roncador, ainsi que son portefeuille croissant d'exploration et d'énergies renouvelables.
Equinor ASA est le 1er groupe pétrolier scandinave. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et distribution de produits pétroliers (98,7%) : négoce et vente de pétrole brut, production de méthanol et distribution de produits raffinés. En outre, le groupe développe des activités de transformation, de transport et de vente de gaz naturel ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel (1,1%) ;
- autres (0,2%).
