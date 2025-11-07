Equinor conclut de nouveaux accords-cadres pour ses usines terrestres en Norvège











Equinor annonce la signature de nouveaux accords-cadres portant sur l'isolation, l'échafaudage et le traitement de surface (ISS) pour ses sites terrestres norvégiens.



Les contrats, d'une durée maximale de 8 ans, ont été attribués à Beerenberg/Linjebygg, KAEFER Energy, Bilfinger ISP Offshore Norway et StS-ISONOR, pour une valeur estimée à 17 MdNOK.



Les accords entreront en vigueur le 1er janvier 2026, assurant une transition progressive et la continuité opérationnelle. Selon Mette Ottøy, directrice des achats, ces contrats résultent de deux ans de travail visant à renforcer la sécurité, la coopération et la performance.



Christina D. Dreetz, directrice des usines terrestres, souligne que ces services sont essentiels pour garantir des opérations sûres et efficaces, tout en soutenant l'emploi local le long de la côte, de Stavanger à Hammerfest. Les fournisseurs s'engagent à maintenir une présence locale sur l'ensemble des sites d'Equinor.




















