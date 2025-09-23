Equinor démarre la production du champ Askeladd Vest

Equinor annonce le démarrage de la production du champ sous-marin Askeladd Vest, relié au champ Askeladd en mer de Barents.



Cette mise en service vise à maintenir la production de gaz naturel liquéfié (LNG) de l'usine de Melkøya à son niveau maximal jusqu'au projet Snøhvit Future prévu en 2028.



Le site de Hammerfest LNG, unique en Europe du Nord, traite 6,5 milliards de m³ de gaz par an, soit 5% des exportations gazières norvégiennes et environ 2% de la demande de l'Union européenne. Des navires spécialisés exportent vers l'Europe tous les cinq jours.



Les volumes récupérables d'Askeladd Vest sont estimés à 15 milliards de m³ pour un investissement de plus de 3 MdNOK.



Trond Bokn, vice-président senior projets, souligne la rentabilité du projet et ses retombées positives pour l'industrie norvégienne.

Le partenariat comprend Equinor (36,79%, opérateur), Petoro (30%), TotalEnergies (18,40%), Vår Energi (12%) et Harbour Energy (2,81%).