Equinor démarre la production du champ sous-marin Verdande en mer de Norvège

Equinor annonce le démarrage, le 2 décembre, de la production du champ sous-marin Verdande en mer de Norvège, rattaché au FPSO Norne. Avec des réserves estimées à 36 millions de barils de pétrole, ce développement sécurise une prolongation de l'exploitation de Norne au-delà de 2030. Les investissements atteignent un peu plus de 6 milliards de couronnes norvégiennes (environ 510 MEUR), générant d'importantes retombées pour la filière norvégienne.

Trond Bokn, vice-président senior du développement de projets, souligne que le partenariat a livré Verdande "dans les délais, moins de trois ans après la décision d'investissement", illustrant l'efficacité d'un développement rapide utilisant des infrastructures existantes.

Grete B. Haaland, vice-présidente senior Exploration et Production North, rappelle que six champs sous-marins sont désormais raccordés à Norne et que Verdande contribue à prolonger la création de valeur, avec plus de 900 équivalents temps plein liés aux opérations.

Le champ, composé des découvertes Cape Vulture et Alve Nord East, est développé via trois puits reliés à Norne par pipeline. L'huile est exportée par navires navettes et le gaz via Åsgard Transport vers Kårstø.



Le titre gagne près de 0,5% à Oslo ce matin.