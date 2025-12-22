Equinor fait un point sur le projet Snøhvit Future

Equinor annonce que les estimations de coûts pour le projet Snøhvit Future ont été mises à jour. Le projet a été reporté par rapport au plan initial et les estimations des coûts ont augmenté d'environ quatre milliards de NOK depuis 2024.



Le projet Snøhvit Future renforce la position de la Norvège en tant que fournisseur de gaz produit avec des émissions de gaz à effet de serre très faibles.



Le projet a deux objectifs. La compression terrestre aidera à maintenir la production au plateau sur Hammerfest LNG lorsque la pression dans les réservoirs diminuera. L'électrification de Hammerfest LNG réduira le CO annuel de 850 000 tonnes, soit 2% des émissions annuelles de la Norvège.



" Snøhvit Future est à peu près à mi-chemin terminé. Il y a eu un important redressement à Melkøya cette année, et nous avons sous-estimé la complexité de la planification et de la mise en oeuvre du projet dans ces circonstances. Nous avons également eu des arrêts temporaires de sécurité ", explique Trond Bokn, vice-président senior du développement de projets chez Equinor.