Equinor : hausse marquée des bénéfices et programme de rachat d'actions dopé

L'action Equinor gagne 2,47% à 373,40 couronnes norvégiennes (NOK) à la Bourse d'Oslo, soutenue par la publication de ses bons résultats au 2e trimestre 2026. Portée par une solide production pétrolière et éolienne et la hausse des prix, la compagnie énergétique norvégienne a dégagé des performances financières élevées ainsi qu'un important cash-flow.

Sur cette période de trois mois, Equinor affiche une dynamique opérationnelle très robuste. Sa production totale en part du groupe (equity production) s'est établie à 2 165 kbept (kilo-barils équivalent pétrole) par jour, soit une augmentation de 3% sur un an.



Cette progression des volumes, combinée à la hausse des cours mondiaux du pétrole brut et des prix du gaz en Europe (qui ont largement compensé la faiblesse relative du gaz aux Etats-Unis), s'est traduite par une forte accélération des revenus. Ces derniers ont grimpé de 37% au deuxième trimestre pour atteindre 34,52 MdsUSD, portant le chiffre d'affaires du premier semestre à 62,34 MdsUSD (contre 54,51 MdsUSD un an plus tôt).



Une rentabilité financière en nette accélération



Grâce à cette conjoncture favorable, le flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation (avant impôts payés et variation du besoin en fonds de roulement) s'est élevé à 14,75 MdsUSD.



Sur le plan de la rentabilité, le résultat opérationnel ajusté enregistre un bond spectaculaire de 76% au 2e trimestre, en rythme annuel, à 11,48 MdsUSD. Il ressort à 3,44 MdsUSD après impôts, dépassant de 1,6% le consensus d'après Oddo BHF. Au premier semestre, le bénéfice opérationnel ajusté a augmenté de 40% pour s'élever à 21,25 MdsUSD.



Le bénéfice net atteint les 4,8 MdsUSD sur ce trimestre, contre 1,3 Md un an avant à la même période. Sur l'ensemble du premier semestre, il s'affiche à 7,94 MdsUSD contre 3,94 MdsUSD. Le bénéfice par action (BPA) atteint 1,99 USD contre 0,5 USD un an plus tôt. Il est passé de 1,47 à 3,22 USD sur les six premiers mois de 2026.



Ces performances ont été consolidées par les résultats du pôle Marketing, Midstream and Processing (Commercialisation, Maintien de l'activité et Transformation). Solides, ils ont été tirés principalement par de très bonnes opérations dans le négoce de pétrole brut et le raffinage.



Une politique de retour aux actionnaires intensifiée



Fort de cette performance financière, Equinor confirme sa volonté de choyer ses investisseurs. Le groupe norvégien versera un dividende en numéraire de 0,39 USD par action au titre de ce 2e trimestre. Celui-ci s'élevait à 0,37 USD il y a un an. Il avait d'ailleurs fait part de cette décision le 4 février dernier, à l'occasion de la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2025.



De plus, la direction accélère son programme de rachat d'actions.



Comme annoncé lors de la Journée Marchés de Capitaux (Capital Markets Day) le 16 juin dernier, Equinor augmentera le programme de rachat d'actions pour 2026 de 1,5 MdUSD pour atteindre jusqu'à 3 MdsUSD, incluant les actions à racheter auprès de l'Etat norvégien.



Alors que la deuxième tranche s'est achevée le 16 juillet dernier pour une valeur totale de 375 MUSD, le conseil d'administration lancera aussi une troisième tranche de ce programme pouvant atteindre jusqu'à 1,125 MdUSD. Elle débutera le 23 juillet et s'achèvera au plus tard le 26 octobre 2026.



Réagissant à cette publication, Oddo BHF rappelle que l'action d'Equinor a surperformé ses pairs de 27% depuis le début de l'année, tirant parti de son positionnement de fournisseur d'énergie fiable.



Le titre se négocie actuellement sur un ratio cours/flux de trésorerie (P/CF) de 3,6x pour 2026, soit une décote de 11% par rapport au secteur, bien que ce multiple devrait se normaliser aux alentours de 5x en 2027 à mesure que la dynamique des résultats se modère. "Compte tenu de ces très bonnes performances récentes, nous nous attendons à ce que le cours de l'action marque une pause aux niveaux actuels, et nous réitérons donc notre recommandation à Neutre", nuance le broker.



Perspectives et prudence stratégique pour la fin de l'exercice



Concernant les prévisions d'Equinor, Jefferies confirme que les dépenses d'investissement (Capex) organiques pour l'exercice 2026 restent maintenues à 13 MdsUSD, quasiment en ligne avec le consensus de marché : 12,98 MdsUSD.



Sur l'ensemble de l'année, la croissance de la production en part du groupe est attendue en hausse de 3% sur un an. L'impact des arrêts pour maintenance sur l'exercice en cours reste estimé à environ 35 kbept.



Malgré ces indicateurs au vert, Equinor se montre prudent. La compagnie énergétique rappelle que "ses performances financières futures, notamment le flux de trésorerie et la liquidité, seront affectées par les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques, l'évolution du cadre réglementaire et politique ainsi que par la volatilité des prix réalisés et les tarifs de transport".