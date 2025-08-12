Equinor : la troisième tranche du programme de rachat d'actions se poursuit

Equinor a annoncé mardi avoir racheté 1.295.388 de ses propres actions la semaine passée sur la base d'un cours moyen unitaire de 258,2 couronnes norvégiennes, soit un montant total de 334,5 millions de couronnes (environ 28 millions d'euros).



Dans un avis financier, la compagnie pétrolière norvégienne précise que ces acquisitions s'inscrivent dans le cadre de la troisième tranche de son programme de rachat d'actions, qui doit s'échelonner du 24 juillet au 7 octobre prochain.



A ce jour, Equinor dit contrôler au total quelque 28,6 millions d'actions, soit l'équivalent de 1,12% de son capital.

