Equinor lance la phase 2 de la compression sous-marine d'Asgard

Equinor et ses partenaires annoncent le démarrage de la phase 2 du projet de compression sous-marine sur le champ d'Åsgard, en mer de Norvège. Cette étape vise à maintenir la production en augmentant la pression dans les canalisations entre les puits et la plateforme Åsgard B.



Le second et dernier module de compression a été installé à 270 mètres de profondeur, après le remplacement du premier en 2023. Le système, opérationnel depuis 2015, a affiché une disponibilité proche de 100% et généré environ 175 MdNOK de valeur supplémentaire.



Selon Randi Hugdahl, vice-présidente Exploration & Production pour Åsgard et Kristin, la récupération des champs de Mikkel et Midgard atteindra 90%, soit 306 millions de barils équivalent pétrole supplémentaires.



Les partenaires des licences Åsgard sont Equinor (35,01%, opérateur), Petoro (34,53%), Vår Energi (22,65%) et TotalEnergies (7,81%). Pour Mikkel : Equinor (43,97%), Vår Energi (48,38%) et Repsol (7,65%).