Equinor lance la phase 2 de la compression sous-marine d'Asgard
Publié le 26/09/2025 à 11:28
Le second et dernier module de compression a été installé à 270 mètres de profondeur, après le remplacement du premier en 2023. Le système, opérationnel depuis 2015, a affiché une disponibilité proche de 100% et généré environ 175 MdNOK de valeur supplémentaire.
Selon Randi Hugdahl, vice-présidente Exploration & Production pour Åsgard et Kristin, la récupération des champs de Mikkel et Midgard atteindra 90%, soit 306 millions de barils équivalent pétrole supplémentaires.
Les partenaires des licences Åsgard sont Equinor (35,01%, opérateur), Petoro (34,53%), Vår Energi (22,65%) et TotalEnergies (7,81%). Pour Mikkel : Equinor (43,97%), Vår Energi (48,38%) et Repsol (7,65%).