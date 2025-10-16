Equinor lance la production du champ géant Bacalhau au Brésil

Equinor annonce, avec ses partenaires ExxonMobil Brasil, Petrogal Brasil et Pré-sal Petroleo SA, le démarrage de la production du champ Bacalhau, situé en eaux ultra-profondes (plus de 2000 mètres) dans le bassin de Santos. Avec des réserves récupérables dépassant 1 milliard de barils équivalent pétrole, Bacalhau est le plus grand champ offshore international jamais développé par Equinor.



Le navire de production FPSO, long de 370 mètres, dispose d'une capacité de 220 000 barils par jour et utilise des turbines à gaz à cycle combiné réduisant l'intensité carbone à environ 9 kg de CO? par baril. Le développement de la phase 1 comprend 19 puits, dont la mise en service progressive se poursuivra jusqu'en 2026.



Ce projet 'renforce la durabilité de notre production et la création de valeur pour les décennies à venir', a commenté Anders Opedal, président-directeur général.

Philippe Mathieu, vice-président exécutif Exploration et Production Internationale, ajoute que le champ de Bacalhau contribuera à générer plus de 5 milliards de dollars de FCF d'ici 2030 et devrait créer 50 000 emplois sur 30 ans.