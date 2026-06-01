Le comité de nomination d'Equinor recommande l'élection de Jarle Roth comme nouveau président du conseil d'administration.
Le comité de nomination recommande également la réélection d'Anne Drinkwater au poste de vice-présidente, en plus de Finn Bjørn Ruyter, Haakon Bruun-Hanssen, Mikael Karlsson, Fernanda Lopes Larsen et Dawn Summers comme membres du conseil d'administration d'Equinor.
Jon Erik Reinhardsen, qui est président du conseil d'administration depuis 2017, souhaite démissionner du conseil d'administration.
Jarle Roth est membre du conseil d'administration depuis le 1er décembre 2025.
Jarle Roth a occupé des postes de DG dans plusieurs entreprises norvégiennes, notamment chez Eksportkreditt Norge, Arendals Fossekompani, Umoe Group, Schat-Harding et Unitor.
Il possède une vaste expérience auprès de grandes sociétés cotées. Son expérience en conseil d'administration inclut la gouvernance, la gestion des risques, la stratégie, les fusions et les acquisitions et la durabilité.
À l'international, Roth a dirigé et intégré des entreprises avec des activités en Europe, en Amérique et en Asie.
Roth a précédemment présidé le comité de nomination et l'assemblée d'entreprise d'Equinor.
L'élection au conseil d'administration d'Equinor aura lieu lors de la réunion de l'assemblée d'entreprise le lundi 8 juin 2026. Il est proposé que l'élection entre en vigueur à partir du 1er juillet 2026 et jusqu'à l'élection ordinaire des membres au conseil d'administration en juin 2027.
Equinor ASA est le 1er groupe pétrolier scandinave. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et distribution de produits pétroliers (98,8%) : négoce et vente de pétrole brut, production de méthanol et distribution de produits raffinés. En outre, le groupe développe des activités de transformation, de transport et de vente de gaz naturel ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel (1,1%) ;
- autres (0,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.