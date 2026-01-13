Equinor sécurise 35 nouvelles licences de production en Norvège, le titre grimpe

L'énergéticien norvégien accélère sa stratégie d'exploration sur le plateau continental avec l'attribution massive de nouveaux blocs, visant à stabiliser sa production à long terme.

Equinor s'arroge plus de 2,2% à Oslo après que le ministère de l'Energie lui a octroyé 35 nouvelles licences de production dans le cadre de la procédure d'Attribution dans les Zones Préfinies (AZP). Ce portefeuille se répartit entre la mer du Nord (21 licences), la mer de Norvège (10) et la mer de Barents (4), la société assurant l'exploitation de 17 d'entre elles.



Fort d'un bilan de 14 découvertes en 2025 représentant 125 millions de barils d'équivalent pétrole récupérables, le groupe prévoit de forer entre 20 et 30 puits d'exploration par an.



Cette expansion est jugée indispensable par Jez Averty, vice-président principal de la sous-surface pour le Plateau Continental Norvégien (PCN), afin de "freiner la baisse de production attendue".



L'objectif est ambitieux : développer 6 à 8 nouveaux projets sous-marins chaque année jusqu'en 2035 pour garantir la sécurité énergétique européenne. Equinor mise sur l'utilisation des infrastructures existantes pour 80% de ses explorations tout en ouvrant de nouveaux bassins prometteurs.