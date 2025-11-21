Equinor signe un contrat gazier de 10 ans avec la ville de Prague

Equinor annonce la signature d'un accord à long terme avec Prazská plynárenská, le fournisseur de gaz et d'électricité de la capitale tchèque, pour des livraisons de gaz sur une période de 10 ans, jusqu'en octobre 2035. Les livraisons ont d'ailleurs déjà débuté.



Le gaz, issu du plateau continental norvégien, alimentera les foyers et entreprises de Prague et d'autres régions du pays en chaleur, électricité et gaz naturel. Anders Opedal, directeur général d'Equinor, souligne que ce contrat 'renforce la sécurité énergétique européenne' et s'inscrit dans une série d'accords similaires conclus à travers le continent.



Ludvík Baleka, président du conseil d'administration de Prazská plynárenská, précise que cet accord 'accroît la stabilité et la fiabilité de l'approvisionnement' et couvrira une part importante de la consommation domestique de ses clients.



Le contrat illustre l'expansion d'Equinor vers les marchés d'Europe centrale et méridionale, après s'être concentrée jusqu'ici sur le nord-ouest du continent et le Royaume-Uni.