Equinor va réaliser une rénovation importante de son siège social à Forus East

Le conseil d'administration d'Equinor a décidé de maintenir le siège social à Forus East.



Le bâtiment fera l'objet d'une rénovation importante afin de créer un siège social moderne, attrayant et durable qui rassemblera tous les employés de la région de Stavanger.



Environ 80 % de la masse actuelle du bâtiment sera réutilisée. Des mesures seront mises en oeuvre pour rendre le bâtiment plus économe en énergie. La rénovation par étapes sera achevée en 2030.



L'objectif de la rénovation est de créer un siège social moderne et fonctionnel et d'améliorer la circulation entre les bâtiments.



" Nous avons une histoire dont nous sommes fiers dans cette région. Je me réjouis désormais de pouvoir réunir l'ensemble de nos 4 500 employés dans un bâtiment rénové et modernisé. Cela favorisera un travail d'équipe étroit et un bon environnement de travail ", a déclaré Anders Opedal, directeur général d'Equinor.