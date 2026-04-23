Eramet : croissance soutenue du chiffre d'affaires au premier trimestre 2026

Le chiffre d'affaires ajusté d'Eramet au premier trimestre 2026 s'élève à 840 millions d'euros, en hausse de 13% par rapport au premier trimestre 2025. (+ 22% à périmètre et change constants avec - 9% d'effet change). Cette progression reflète un effet prix positif conjugué à un effet volume favorable pour l'ensemble des activités, à l'exception des sables minéralisés, pénalisés par le recul des volumes vendus dans un contexte de contraction des prix.

Sur cette période, l'entreprise minière et métallurgique française salue la bonne performance opérationnelle du transport ferroviaire au Gabon (+16% de volumes de minerai transportés). C'est le fruit des efforts de sécurisation et des investissements de dégoulottage de la capacité de transport qui se poursuivent.



"Globalement, des gains de productivité et des réductions de coûts ont été enregistrés dans le cadre du programme ReSolution. La réduction des capex est sous contrôle", souligne le groupe.



"Ce premier trimestre confirme la capacité du Groupe à s'adapter et à se mobiliser pour tenir ses objectifs, malgré les aléas. Notre chiffre d'affaires progresse significativement, porté par la montée en cadence de notre activité Lithium en Argentine et la hausse des volumes de manganèse transportés au Gabon. La bonne dynamique des prix a été en grande partie compensée par la baisse du dollar et la hausse du coût des intrants", a déclaré Christel Bories, PDG d'Eramet.



Le déclenchement, fin février 2026, du conflit au Moyen-Orient a constitué le principal choc imprévu du début d'année, perturbant les flux à travers le détroit d'Ormuz. Les effets de ce conflit sur les chaînes de valeur mondiales ne sont pas encore pleinement perceptibles, les impacts macroéconomiques pourraient ainsi se matérialiser avec un décalage et avec des dynamiques régionales très contrastées.



Le FMI a engagé une révision à la baisse de ses prévisions de croissance mondiale à 3.1% en 2026 (vs. 3.3% auparavant) et alerté sur le risque d'un regain inflationniste durable.



Les consensus de prix moyen et de taux de change pour 2026 s'élèvent actuellement à :



- environ 5,0 $/dmtu pour le minerai de manganèse (CIF Chine 44 %) (dmtu : Dry Metric Ton Unit = unité standard pour le minerai de manganèse)



- 16 700 USD/t pour le nickel au LME ;



- 18 550 USD/t-LCE pour le carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie) ; (t-LCE = Lithium Carbonate Equivalent : unité de mesure standard de l'industrie pour comparer différents produits de lithium - concentré de spodumène, chlorure, hydroxyde.



- 1,19 pour le taux de change euro/dollar.



Pour rappel, Eramet avait exceptionnellement mis en place début janvier une couverture sur son exposition EUR/USD. Celle-ci porte sur environ la moitié de son exposition annuelle à fin mars, avec un taux à 1,20.



Dans ce contexte, côté prévisions, Eramet estime que les prix de vente des alliages de manganèse devraient rester soumis à une forte volatilité en 2026.



En outre, les prix de marché du minerai de nickel en Indonésie devraient rester bien orientés, soutenus à la fois par un cours du nickel élevé et par des primes élevées sur le HPM (High Purity Manganese = Manganèse de Haute Pureté), dans un contexte de tension persistante sur l'offre de minerai domestique.



En 2026, les taux de fret maritime devraient se situer à des niveaux supérieurs à ceux de 2025, avec une volatilité accrue.



Les coûts énergétiques sont attendus en hausse, notamment le fioul, porté par les tensions géopolitiques, bien que les sites de production d'alliages, fortement électro-intensifs, bénéficient de couvertures sur le coût de l'électricité. Les coûts des réducteurs sont attendus en légère hausse sur l'année.



Le montant des investissements d'Eramet est attendu entre 250 et 290 MEUR en 2026.