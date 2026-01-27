L'action Eramet chute lourdement mardi matin à la Bourse de Paris suite à un abaissement de recommandation de Portzamparc, qui juge "exagérée" la récente revalorisation du titre du producteur de métaux d'alliages.

Aux alentours de 10h45, l'action perdait plus de 7%, essuyant de loin la plus mauvaise performance de l'indice SBF 120, globalement inchangé au même moment.



Le titre conserve une progression de 41,5% depuis le début de l'année.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Portzamparc reconnaissent que le spécialiste de la valorisation des minéraux industriels dispose d'actifs miniers "de premier plan" sur lesquels capitaliser, à commencer par le site de Centenario -Ratones (Argentine) dédié à la production de carbonate de lithium pour les batteries.



Le bureau d'études estime que ce projet "impressionnant" affiche des perspectives financières particulièrement solides, encore améliorées par le récent rebond des cours des matières premières, ce qui signifie qu'il devrait avoir un impact significatif au niveau des résultats du groupe dès l'exercice 2026, poursuit-il.



Mais le cabinet de recherche prévient aussi que la situation financière d'Eramet devrait rester assez dégradée au 31 décembre 2025, avec une dette nette attendue à deux milliards d'euros à comparer avec un Ebitda ajusté hors SLN anticipé entre 340 et 350 millions d'euros.



"Ainsi, et malgré une potentielle monétisation des actifs d'Eramet Lithium qui pourrait intervenir au cours de l'exercice 2026 afin d'assainir la situation financière du groupe, nous considérons que le rerating récent du titre est exagéré", écrit la filiale de BNP Paribas, qui passe à "alléger" sur le titre contre "conserver" précédemment, mais en rehaussant son objectif de cours de 48 à 58 euros.