Eramet : nomination d'un nouveau Directeur Financier

Eramet annonce la nomination d'Abel Martins-Alexandre au poste de Directeur Financier, en charge des Systèmes d'Information et des Achats, à compter du 15 septembre 2025.



Avec un parcours de plus de 25 ans dans la banque et dans l'industrie, Abel Martins-Alexandre dispose d'une longue expérience internationale dans les métiers de la finance et le secteur des ressources naturelles, et d'une solide expertise dans la réalisation d'initiatives stratégiques, la finance d'entreprise et les marchés de capitaux, la gestion stratégique des risques et l'amélioration de la performance financière.



Il était Managing Director & Head of Infrastructure, Energy and Industrials chez Lloyds Corporate & Institutional Bank. Avant cela, il a mené une carrière de 15 ans chez Rio Tinto, occupant différents postes en stratégie, direction commerciale, business développement, finance, avant de devenir le Trésorier du groupe.



Paulo Castellari, Directeur Général du Groupe, a déclaré : 'Dans un contexte global exigeant, sa solide expérience internationale, et son expertise, notamment dans les différents domaines de la finance d'entreprise, des marchés de capitaux et de l'excellence opérationnelle, représente un véritable atout pour concrétiser nos ambitions en matière d'efficacité opérationnelle et de performance financière'.