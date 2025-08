Eramet : objectif de cours abaissé chez Oddo BHF

Oddo BHF maintient son opinion 'sous-performance' sur Eramet avec un objectif de cours abaissé de 44 à 42 euros, revenant sur une publication semestrielle décevante, avec un EBITDA ajusté de 191 millions d'euros, 37% sous ses attentes.



'Cette contreperformance est due à des niveaux de production plus bas et des coûts plus élevés que prévu dans trois des quatre activités', explique l'analyste, qui abaisse ses attentes d'EBITDA ajusté pour le second semestre et au-delà.



'Les prix des matières premières sont mieux orientés depuis plusieurs semaines avec les espoirs de rebond en Chine et les perspectives à long terme du groupe restent intéressantes', reconnait Oddo BHF.



Il souligne cependant 'une situation financière plus tendue avec un covenant de gearing à risque', et considère que 'la structure financière trop lourde l'empêche d'être plus constructif' sur le dossier.