Oddo BHF confirme son conseil de 'sous-performance' sur le titre Eramet, avec un objectif de cours de 42 euros. Le 2ème semestre 'devrait être mieux orienté' après un 1er semestre faible, avec une saisonnalité plus favorable et une montée en puissance du lithium, tandis que Weda Bay devrait voir ses volumes progresser avec l'octroi récent de permis de 10 Mth en plus des 32 Mth prévus initialement.

Au cours actuel, le titre affiche un PER 2026 d'environ 15 fois avec un rendement de près de 4%.