Oddo BHF confirme sa note de 'sous-performance' sur le titre Eramet, avec un objectif de cours inchangé à 42 euros.
Selon la note, le S2 'devrait être mieux orienté' après un S1 faible, avec une saisonnalité plus favorable et une montée en puissance du lithium, tandis que Weda Bay devrait voir ses volumes progresser avec l'octroi récent de permis de 10 Mth en plus des 32 Mth prévus initialement.
Le bureau d'études souligne des marchés manganèse et nickel 'plutôt stables' à des niveaux bas, malgré un rebond du lithium au-dessus de 10 000$ l'été.
La note indique que l'équation financière reste tendue, avec un levier net ajusté d'environ 2,7x attendu vers 4x fin d'année, et évoque des cessions d'actifs comme option pour rétablir la structure financière. 'Nous comprenons qu'il n'y a pas de ' vache sacrée ', ce qui pourrait ouvrir la voie à une cession de Weda Bay', ajoute l'analyste qui estime par ailleurs qu'une augmentation de capital au niveau groupe semble 'peu probable en raison des contraintes d'actionnariat'.
Eramet : Oddo BHF reste à 'sous-performance' et confirme sa cible

Publié le 11/09/2025 à 13:00
Publié le 11/09/2025 à 13:00
