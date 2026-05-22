Les contributions atteignent des niveaux particulièrement élevés au Gabon et au Sénégal, passant respectivement de 753,3 MEUR à 853,1 MEUR et de 185,4 MEUR à 229,7 MEUR. En Argentine, le groupe minier et métallurgique maintient une contribution économique significative à 230,9 MEUR.

La contribution économique d'Eramet repose principalement sur les achats et la sous-traitance réalisés dans les pays (1,46 MdEUR), qui représentent près de 57% du total, mais aussi sur les paiements aux États, qui s'élèvent à 509,7 MEUR (contre 441 MEUR en 2024).

Les investissements communautaires s'élèvent à 15,6 MEUR, un niveau proche de celui de 2024 (16,2 MEUR), traduisant le maintien des actions engagées dans les territoires. Le groupe poursuit par ailleurs ses actions de mécénat à travers le programme Eramet Beyond.

Selon Eramet, ses actions ont bénéficié au total à plus de 314 000 personnes, en augmentation sur un an, traduisant une portée élargie des projets déployés.