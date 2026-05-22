Eramet revendique 2,5 MdsEUR de contributions économiques dans ses pays en 2025
Eramet affirme avoir maintenu, en 2025, un niveau élevé de contributions économiques dans ses pays d'implantation, avec un montant de 2,5MdsEUR, proche de celui de 2024 (2,7MdsEUR), traduisant le maintien de ses engagements dans les territoires.
Les contributions atteignent des niveaux particulièrement élevés au Gabon et au Sénégal, passant respectivement de 753,3 MEUR à 853,1 MEUR et de 185,4 MEUR à 229,7 MEUR. En Argentine, le groupe minier et métallurgique maintient une contribution économique significative à 230,9 MEUR.
La contribution économique d'Eramet repose principalement sur les achats et la sous-traitance réalisés dans les pays (1,46 MdEUR), qui représentent près de 57% du total, mais aussi sur les paiements aux États, qui s'élèvent à 509,7 MEUR (contre 441 MEUR en 2024).
Les investissements communautaires s'élèvent à 15,6 MEUR, un niveau proche de celui de 2024 (16,2 MEUR), traduisant le maintien des actions engagées dans les territoires. Le groupe poursuit par ailleurs ses actions de mécénat à travers le programme Eramet Beyond.
Selon Eramet, ses actions ont bénéficié au total à plus de 314 000 personnes, en augmentation sur un an, traduisant une portée élargie des projets déployés.
Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.
En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (66,9%), sables minéralisés (8,7%), nickel (7,8%) et lithium (1,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (0,9%), Europe (24,7%), Chine (23,9%), Asie (30,7%), Amérique du Nord (15,3%), Afrique (3,1%), Amérique du Sud (0,8%) et Océanie (0,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.