Eramet veut développer ses activités de manganèse au Gabon

Eramet et sa filiale gabonaise Eramet Comilog annoncent avoir signé à Paris un protocole d'accord avec le gouvernement gabonais portant sur le développement de la chaîne de valeur du manganèse. Ce protocole définit une feuille de route industrielle ambitieuse permettant de transformer jusqu'à 700 kt de minerai de manganèse par an d'ici fin 2031 au Gabon.

Le protocole d'accord prévoit l'étude approfondie de la construction d'une usine de production d'oxyde de manganèse dans la région de la capitale, Libreville. Destinée à alimenter la filière des batteries pour véhicules électriques ou des aciers haute performance, sa mise en service pourrait intervenir d'ici fin 2028.



Il comprend aussi l'étude de la réfection du site et la mise en oeuvre d'un plan d'amélioration du Complexe Métallurgique de Moanda afin d'assurer sa rentabilité. Les études en cours visent à déterminer l'optimum économique et, par extension, la capacité de production appropriée, en vue d'un redémarrage des installations rénovées d'ici fin 2029.



Enfin, il prévoit la construction d'une nouvelle usine de production d'alliages de manganèse, destinée au marché de l'acier et localisée à proximité de la côte. Le démarrage de cette nouvelle usine, d'une capacité de 265 kt d'alliages de manganèse par an et nécessitant la transformation d'environ 530 kt de minerai, pourrait intervenir en 2031.



Le protocole d'accord établit les principes et les modalités de coopération entre Eramet, Eramet Comilog et les autorités gabonaises, avec la mise en place d'un comité de suivi qui se réunira au moins une fois par trimestre, composé de représentants des trois parties, afin de suivre l'avancée des trois projets à l'étude.



Par ailleurs, Eramet et Eramet Comilog s'engagent également à développer une filière locale de production de biocharbon, issu de la valorisation des déchets de production de grumes de bois, utilisable dans l'industrie comme bio-réducteur en substitution du coke métallurgique.



Enfin, le groupe et sa filiale lanceront un fonds d'amorçage industriel "Fabriqué au Gabon" afin de favoriser le développement de l'activité et de l'emploi dans d'autres secteurs de l'économie. Ce fonds vise, à terme, la création de 3 000 emplois dans le secteur industriel.